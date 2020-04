Zámořští novináři nominovali hokejistu Kempného do týmu Evropy

V době klidu hokejových zbraní se zámořští novináři baví různými způsoby. Prestižní časopis The Hockey News například sestavil týmy, jak by mohly vypadat na Světovém poháru, pokud by se hrál v tomto roce. Do sestavy Evropy nominoval i hodonínského odchovance a bývalého hráče Komety Brno Michala Kempného.

Hokejista Michal Kempný. | Foto: Deník / Bydžovská Lucie

Redaktoři časopisu The Hockey News vybírali šest týmů – reprezentace Kanady, USA, Ruska, Švédska a Finska, k tomu společný tým Evropy. Tedy celky, které by se nejspíš skutečně měly zúčastnit nejbližšího Světového poháru. Sestava Evropy podle The Hockey News:

Brankáři: Andersen, Merzlikins, Grubauer.

Obránci: Hronek – Josi, Kempný – Seider, Gudas – Černák, Chára.

Útočníci: Pastrňák – Draisaitl – Tatar, Vrána – Kopitar – Ehlers, Fiala – Hischier – Hertl, Björkstrand – Eller – Kubalík, Nečas Do evropského výběru nominovali celkem osm českých hokejistů, mezi nimiž nechybí ani hodonínský rodák Michal Kempný, v současné době obránce Washingtonu Capitals. „Ve dvojici s Carlsonem hrál letos dobře, ale v týmu by byl spíš jen pro doplnění než jako klíčový hráč,“ okomentovali zámořští experti jeho zařazení do druhé obranné dvojice po boku mladého Němce Seidera. Pro Kempného by byla nominace do takového týmu vedle hvězd jako Draisaitl, Kopitar, Josi nebo Chára poctou. Nominace odborného časopisu má však jeden háček – redakce se totiž snažila dodržet platový strop platná pro týmy NHL. Především kvůli němu chybí v týmu například Jakub Voráček nebo David Krejčí. Ve výběru je však osm jiných Čechů, kromě Kempného ještě obránci Hronek s Gudasem a útočníci Pastrňák, Vrána, Hertl, Kubalík a Nečas. Kempný letos odehrál v NHL solidní ročník, v 58 zápasech nasbíral 18 kanadských bodů za 3 branky a 15 asistencí. Především však stojí za zmínku jeho skvělá bilance plus/minus při účastni na ledě při vstřelených, resp. inkasovaných gólech. S číslem +19 byl nejlepší z celého týmu! Přerušení soutěže však přišlo ve chvíli, kdy se Kempnému trochu přestalo dařit a kvůli tomu vypadl i z elitní obranné dvojice s Johnem Carlsonem. „Abych byl upřímný, posledních pár zápasů nebylo z mé strany dobrých,“ přiznal na začátku března. Pomohl ke dvěma titulům, teď z Komety odchází. Malec se nedohodl na nové smlouvě Přečíst článek › Utkání proti Philadelphia Flyers sledoval Kempný dokonce jen z tribuny jako nehrající náhradník. „Prostě si myslím, že se jedná v tuto chvíli o správné rozhodnutí,“ vysvětlil zásah do sestavy hlavní kouč Todd Reirden. „Čeká ho teď práce, aby se dostal zpět ke své hře,“ dodal kouč, s nímž však údajně Kempný nemá vážnější problém. „Jsme k sobě upřímní celou dobu, od chvíle, kdy jsem přišel,“ říká hodonínský rodák. „Při našem pohovoru jsem mu řekl, jak se cítím, byla to příjemná diskuse. Věřím, že mi to pomůže být znovu Michalem Kempným, jak ho všichni znají. Výmluvy nehledám,“ poznamenal Kempný těsně předtím, než zámořský hokej zastavila pandemie koronaviru. Snajpr Zaťovič, tvrďák-dříč Gulaši a kdo dál? Sezona Komety pohledem statistik Přečíst článek ›

