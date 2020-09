„Pro mě byla Kometa první volba, má na mě i přednostní právo. Jsem rád, že mi pan Zábranský dal možnost. Kdyby nevyšla Kometa, zkusil bych Mladou Boleslav, abych se potkal s bratrem,“ prohlásil pro Deník Rovnost Zbořil, jehož bratr Adam nastupuje za středočeský celek.

Třiadvacetiletý obránce se v minulé sezoně do sestavy Bostonu nepropracoval, celý ročník odehrál na farmě v AHL v Providence. Momentálně je sice bez smlouvy, ovšem Medvědi s ním hodlají podepsat novou. „Pořád čekám, až to vyjde. Původně jsme se měli domluvit před začátkem play-off, ale pak se to posunulo,“ popsal brněnský rodák okolnost, díky které Kometa nemusela v jeho případě řešit pojistku.

V rodném městě hodlá Zbořil zůstat, dokud nedostane povolávací rozkaz ze zámoří. Nový ročník se tam má rozjet zkraje prosince, ovšem termín se může posouvat v závislosti na vývoji pandemie koronaviru. „S Kometou jsem domluvený, že když podepíšu v zámoří smlouvu, tak tam potom odcestuju, jak bude potřeba. Ať už půjde o tréninkový kemp nebo pak na přípravné období,“ poznamenal talentovaný obránce Zbořil.

V minulé sezoně se z farmářského celku Providence výš nedostal, přesto se mohl pochlubit slušnými statistikami. S devatenácti nasbíranými body v osmapadesáti zápasech byl druhý nejproduktivnější obránce týmu, v tabulce pravdy nasbíral úctyhodných dvacet kladných bodů. „Sezona byla všelijaká, s dobrými i horšími momenty. Ale před předčasným koncem kvůli pandemii jsem měl jedenáct bodů ve třinácti zápasech. Škoda, že sezonu stopli, cítil jsem se dobře,“ zmínil brněnský odchovanec, který si nikdy nezahrál extraligu dospělých.

Společně s Hájkem, v jehož případě je třeba doladit pojistku s New Yorkem Rangers, znamenají výraznou vzpruhu pro defenzivu Komety. „Oba to jsou naši odchovanci, takže nám vzniká obrovský přetlak v obraně. Nastává nám doba, kdy máme v klubu mnoho kvalitních mladých zadáků,“ holedbal se pro klubový web Zábranský s tím, že přetlak v obraně odnesl jeho stejnojmenný syn, jenž zamířil na hostování do Karlových Varů.

Duo ze zámoří Zbořil a Hájek je vítaná pomoc do obrany, která Kometě v přípravě nefungovala podle představ. „Poučný byl pro nás z hlediska defenzivy duel s Třincem,“ připomenul asistent brněnského kouče Kamil Pokorný zápas, v němž Jihomoravané obdrželi čtyři góly, přesto vyhráli 5:4 po prodloužení.

Zbořil přicestoval do Brna nabuzený a na rozdíl od svých spoluhráčů, kteří kvůli zvýšeným teplotám přerušili přípravu, se může chystat na novou sezonu. „Chodím na led a když jsem byl ještě v zámoří, intenzivně jsem se připravoval. Ale přicházím do situace, kdy má klub za sebou skoro celou přípravu. Budu rád za roli, jakou mi dají,“ doplnil mladý brněnský obránce.