„Při hodnocení je třeba se mírnit. Stálo nás neskutečné množství sil, abychom utkání otočili. Pustili jsme Opavu do zbytečného množství šancí. Musíme jako tým lépe fungovat do defenzivy,“ uznal trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Slezané se dostávali až příliš jednoduše do brejkových situací, Zbrojovku přestříleli 9:6 a průšvihy musel hasit brněnský brankář Martin Berkovec, jenž inkasoval pouze z penalty, přičemž si připsal několik důležitých zákroků. „Strašně nás podržel. Taky se mi zdálo, že se Opava dostávala ne snad do přečíslení, ale hodně se to na nás valilo. Musíme se podívat na video, co bylo příčinou, jestli jsme byli blízko u sebe nebo co to zapříčinilo,“ pravil zadák Jan Moravec, jenž po změně stran svým prvním soutěžním gólem za Zbrojovku srovnal.

O obrat se v 83. minutě postaral trefou z penalty kapitán Pavel Zavadil. Zbrojovka tak podobně jako v úvodním kole proti Táborsku, kdy výhru 1:0 vystřelil v 82. minutě Jakub Přichystal, rozhodla o výhře v samotném závěru. „Cítím, jak jsou hráči připraveni na zápas a ochotni pro výhru udělat maximum. Kluci si sáhli na dno a přistupují k duelům naprosto zodpovědně a pak se povede rozhodnout takto v závěru,“ ocenil své svěřence Dostálek.

Mentální sílu brněnského družstva vyzdvihl také kapitán a lídr kabiny Zavadil. „O přestávce jsme si něco řekli a semkli se. Utkání pak bylo ve druhém poločas na hodně dobré úrovni a ve vysokém tempu,“ ocenil Zavadil.

K obratu brněnské fotbalisty táhli rovněž fanoušci, jichž na první domácí zápas sezony na Srbskou dorazilo skoro dva tisíce sedm set. „Jsem rád, že lidi přišli v takovém počtu a hnali nás dopředu. Návštěva měla ligové parametry. Mám radost, že na mě fanoušci nezapomněli,“ poděkoval Zavadil příznivcům, kteří vyvolávali jeho jméno.

V dalším kole čeká v sobotu Brno derby na hřišti Prostějova. Třetí tým minulého ročníku prohrál úvodní dvě kola s hrozivým skóre 1:7 a je v tabulce poslední.