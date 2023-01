V elitní formaci zaznamenal jeden gól a byl u třech důležitých výher Komety v řadě. V pondělí se vrátil do svého kmenového klubu Přerova, za který nastoupí ve večerním klání proti Porubě. Jeho budoucnost v Brně je nejistá. „Záleží na manažerech, jak se dohodnou,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Přejete si v Brně zůstat?

Je to vyšší soutěž, nicméně jsem kmenový hráč Přerova, takže záleží na klubech.

Překvapil vás zájem Komety?

Určitě ano. Minulé pondělí večer mi zavolal Pavel Hanák z Přerova (manažer klubu – pozn. red.), že o mě mají v Brně zájem a co na to říkám. Odpověděl jsem, že tam půjdu moc rád. Pak mi volal Pavel Zubíček (sekretář Komety – pozn. red.) s tím, že mám nastoupit už v úterý proti Českým Budějovicím. Potěšilo mě, že si mě tak někdo všiml.

Neobával jste se trochu angažmá v Brně vzhledem k tomu, že tým zrovna spadl na předposlední třinácté místo?

Mě to nijak neovlivňovalo. My měli v Přerově sérii bodů. Přišel jsem klukům pomoct a mojí hlavní starostí bylo, abych byl platný pro tým a dokázal mu pomoct.

Choupenitch ve formě. Vyhrál turnaj v Paříži, porazil olympijského vítěze

Proti Kometě jste v minulosti sehrál v dresu Zlína spoustu vyhecovaných zápasů. Co jste si v této souvislosti říkal, že si zahrajete za bývalého rivala?

Takový je hokejový život. Člověk hraje, kde je právě zájem. Ze Zlína už jsem pryč, teď již nastupuju za Přerov.

Co říkáte na výkony Zlína v první lize?

Kluky pořád sleduju, není mi jedno, jak jsou na tom a doufám, že se jim podaří navázat na povedené výsledky z poslední doby.

Zpátky ke Kometě. V jakém rozpoložení jste našel tamější kabinu?

Nálada byla dobrá, kluci v pohodě. Brali to opravdu tak, že se jde zápas od zápasu. Všichni se těšili na nejbližší utkání s tím, že se prostě vyhraje.

OBRAZEM: Basket Brno v Nymburku přepsal historii a poprvé vyhrál základní část

Jaký pro vás byl přechod z první ligy do extraligy.

V bruslení a rychlosti takový rozdíl není. Hlavní odlišnost je, že v extralize je vše víc spjaté taktikou a hráči hokejově vyspělejší.

Navíc jste nastoupil v první formaci s Petrem Holíkem a Lubošem Horkým.

Samozřejmě jsem byl překvapený. S Petrem Holíkem jsme něco odehráli a mým úkolem bylo udělat mu s Lubošem prostor a vytvořit tam takový trochu borčus a zmatek.

Jak jste se cítil?

Bylo to parádní. Holas vymýšlí skvělé přihrávky, je to úžasný hráč a Luba zase zakončovatel. Doufám, že jsem jim to moc nekazil.

I nálada v kabině je po třech výhrách asi jiná…

Určitě pomůže, když tým třikrát vyhraje. Kluci si začnou víc věřit, tým má na lepší výsledky, než zatím předvedl.

Před sezonou jste po letech opustil Zlín. Jak vám sedí Přerov?

Líbí se mi tam. Jsem rád za prostor, který jsem dostal a že mi v týmu dali šanci i po zranění.