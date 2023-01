Okál nasbíral v Přerově v šestnácti duelech deset bodů za pět gólů a stejný počet asistencí. V extralize poprvé oblékne jiný než zlínský dres. „V pondělí večer mi zavolal generální manažer Přerova, že bych měl naskočit za Kometu do úterního kola extraligy. Na návrat do nejvyšší soutěže se moc těším, bude to úplně něco jiného. Bude to jistě rychlejší tempo, ale neměl by to být problém. Extraligu jsem hrál dlouho a věřím, že se do toho dostanu rychle. Vzpomínám si na vypjatá derby mezi Zlínem a Kometou, hrálo se na krev, zápasy byly velmi dobré a kvalitní. Jsem rád, že v kabině je mnoho kluků, které znám.," prohlásil Okál.

V Brně ho čeká ostrý start. Už v úterý od šesti hodin večer totiž v tabulce extraligy předposlední třináctá Kometa hostí dvanácté České Budějovice. „Je to duel o šest bodů, potřebujeme ho zvládnout a vyhrát. Měli jsme dopoledne předzápasovou poradu. Trenéři mě znají a ví, jaký mám svůj herní styl. Věřím, že jim to předvedu a budu platný pro tým," dodal Okál.

V kabině Komety patří vedle Petra Holíka a zmíněného Ondráčka mezi tři odchovance zlínského hokeje.