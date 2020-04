Vědělo se o něm, že má talent. A kariéra gólmana Lukáše Dostála nabrala rychlý spád. Debut v bráně hokejové Komety si odbyl 12. ledna v minulém roce. Za klub, kde vyrostl, odchytal v extralize dva zápasy. Následně zamířil na zkušenou do finského celku Ilves Tampere, kde včetně play-off odchytal sedmnáct zápasů. A vedl si parádně, což dokazuje to, že i poslední sezonu odchytal v zemi tisíce jezer.

Brankář Lukáš Dostál. | Foto: Deník / Attila Racek

A vedl si ještě lépe než v předchozím ročníku. „V minulé sezoně jsem do klubu přišel na posledních pár zápasů, takže je to pro mě takhle těžké hodnotit. Ale změna byla v tom, že jsme měli mladší tým, hráli jsme hodně ofenzivní hokej nahoru dolů a věřím, že týmy to proti nám měly těžké. Kluci na ledě létali, ale zároveň zvládali dodržovat systém,“ líčil se svojí typickou skromností devatenáctiletý Dostál.