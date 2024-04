„Všiml jsem si dvou chlapů, popíjeli alkohol a už byli zjevně v opilém stavu. Říkali, že je vyhodili z hospody, proto pili na ulici. Snažili se napadat lidi, kteří chodili okolo,“ vyjádřil se.

Muž má k jednomu z obžalovaných osobní vztah, Roman D. mu v trafice vypomáhá.

Další svědek vypověděl, že mu o rvačce pověděl jeden z napadených. „Řekl mi, že se porvali. Ptal jsem se ho, proč z toho chce dělat frašku u soudu. Na to mi odpověděl, že mu budou muset dát sto tisíc a auto. A že mu doktorka (k jeho zranění – pozn. redakce) napíše cokoliv, co bude chtít,“ popsal.

Obžalovaní stále popírají baseballové pálky

Stále není jasné, jakými předměty se mělo útočit. Podle obžaloby mělo jít o baseballové pálky, bratři to popírají. Podle nich to byly kovové násady od koštěte.

Bratranec jednoho z poškozených u policejního výslechu tvrdil, že viděl z okna svého bytu několik baseballových pálek, kterými muži mlátili poškozené.

Při soudním jednání ve čtvrtek však už řekl, že situaci sám neviděl, ale popsala mu ji jeho matka. „Bylo to spíš z doslechu. Už si to nepamatuju, co jsem přesně viděl, je to delší doba," uvedl u soudu.

Advokáti bratrů požadují zjištění, jestli není žena, kterou měli podle obžaloby také mlátit, omezena na svéprávnosti. Soud bude v projednávání případu pokračovat ve středu devětadvacátého dubna.