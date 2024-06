Kopání do dveří, výkřiky a nakonec řinčení rozbitého skla. Víkend v brněnských Bohunicích nabídl expartnerské drama. Bývalý přítel se ženě pomstil hodem kamene do prosklené lodžie, kterou vysklil.

Nespokojený expřítel hodil kamen do prosklené lodžie, kterou vysklil. | Foto: MP Brno

Domáhal se rozhovoru s bývalou přítelkyní. Ta mu ale nechtěla otevřít. Proto začal kopat do dveří jejího bytu. A když ani tak nepochodil, v posledním záchvatu vzteku hodil kamen do ženiny prosklené lodžie. Tu vysklil.

K tomuto případu do brněnských Bohunic vyráželi v sobotu odpoledne brněnští strážníci. „Žena nám zavolala o pomoc, že jí do dveří kope a domáhá se vstupu do bytu její bývalý přítel. Když se mu to nepovedlo, při odchodu ještě mrštil asi pěticentimetrový kámen do její prosklené lodžie. Střepy rozbité skleněné výplně o velikosti bezmála jeden metr čtvereční pokryly podlahu balkonu,“ popsala případ mluvčí brněnské městské policie Markéta Skřivánková.

Sedmačtyřicetiletý muž strážníkům řekl, že si chtěl se svojí bývalou partnerkou promluvit a k poškození skla se přiznal. Po události mu naměřili 0,36 promile alkoholu. „,Je tak podezřelý z majetkového přestupku a své chování bude vysvětlovat úředníkům ve správním řízení. Na výzvu hlídky poté z místa odešel,“ dodala Skřivánková.