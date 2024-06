Čin se stal ve druhé polovině září roku 2023. Útočník školačku napadl ve středu okolo půl třetí odpolecne v Táborské ulici v Brně. Dívku museli záchranáři převést do nemocnice, muže na místě do příjezdu strážníků zadržel náhodný kolemjdoucí. Žačka útok přežila, krátce po jejím převozu do nemocnice sdělila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá, že je stabilizovaná na jednotce intenzivní péče.

Obžalovaný je od svého zadržení ve vazbě, k soudnímu jednání jej spoutaného přivedla eskorta.