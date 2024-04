Sedmnáct let vězení za upálení družky zaživa. Takový verdikt slyšel u Krajského soudu v Brně ve čtvrtek dopoledne osmašedesátiletý Josef N. Vražda se odehrála předloni v listopadu v Rajhradě na Brněnsku. Muž partnerku nejdříve polil hořlavinou a posléze zapálil.

Příchod odsouzeného Josefa N. k soudu. | Video: Deník/Terezie Heinz

Oběť zemřela přímo vlivem hoření. V době, kdy ji odsouzený zapálil, ještě žila. Popáleniny označila soudkyně Dagmar Bordovská jako jednu z nejhorších možných bolestí, kterou člověk může prožít. Kvůli zvláště trýznivému způsobu vraždy proto soudní senát poslal obžalovaného za mříže na sedmnáct let.

Ve hře bylo pro Josefa N. dokonce doživotí. „Nic jiného než tělo poškozené zapáleno nebylo, za této situace muselo být obžalovanému zřejmé, že použitím akcelerantu hoření vyvolá rychlý plamen, jehož působení povede ke smrti,“ řekla ve čtvrtek dopoledne soudkyně Dagmar Bordovská.

Tragédie nastala předloni koncem listopadu večer. Co konkrétně jí předcházelo, se soudu zjistit nepovedlo. Odsouzený totiž celou dobu tvrdil, že si od příchodu k domu až po následné probuzení v nemocnici nic nepamatuje. Bezprostřední příčinou smrti oběti bylo uhoření. „Povedlo se prokázat, že v době vzniku požáru a smrti poškozené se v domě nacházel pouze obžalovaný a oběť, nebyl v něm nikdo další,“ vyloučila přítomnost kohokoli jiného v místě neštěstí soudkyně Bordovská.

Kvůli údajné amnézii odsouzeného soud taktéž nezjistil, jak přesně se událost odehrála. Vyloučil ale, že by se oběť hořlavinou polila sama a následně se zapálením pokusila o sebevraždu. Svědčilo o tom mimo jiné množství antidepresiv a alkoholu, které před smrtí požila. „S ohledem na stav poškozené a její dřívější způsob života, kdy řešení stresových situací spočívala v tom, že požila prášky, napila se alkoholu a poté byla apatická, vyloučil soud možnost, že by se v tomto stavu dokázala polít hořlavinou a uhořením si způsobit smrt,“ zdůvodnila soudkyně.

Členové soudního senátu nicméně uznali, že se Josef N. mohl pokoušet oběť po zapálení zachránit. Odpovídal by tomu rozsah jeho popálenin. Nevyloučili ani možnost pokusu o rozšířenou sebevraždu. „Obžalovaný mohl hasit poškozenou. Nebylo prokázáno, že by předtím na poškozenou naházel deky a přikrývky tak, aby byl plamen větší. Nelze vyloučit, že po zapálení vyhodnotil obžalovaný situaci jinak a snažil se o zabránění nevratného následku,“ uvedla Bordovská s tím, že následky si měl Josef N. uvědomit předtím, než svou družku zavraždil.

Vinu muž po celou dobu hlavního líčení odmítal.

Trýznivé vraždě předcházelo letité soužití páru, ve kterém hrál roli alkohol, psychické problémy a domácí násilí. Právě v okamžicích před tragédií došlo zřejmě v domě k další z řady neshod. „Víme, jak tyto problémy poškozená řešila, a to alkoholem v kombinaci s prášky na uklidnění. Po konzumaci si šla lehnout, byla po nich lehce omámená. To byl způsob útěku poškozené z konfliktů s obžalovaným. Lze předpokládat, že k tomuto řešení sáhla poškozená i onen osudný večer,“ řekl u dřívějšího hlavního líčení státní zástupce Marek Vagai.

Odsouzený však namítal, že neměl důvod partnerku podpalovat a zničit si tak místo k životu. „Pokud soud uzná, že jsem to udělal já, bude to pro mě doživotí a konečná. Mrzí mě, co se stalo, ale nedomnívám se, že jsem to já, kdo všechno zavinil. Spíš myslím, že jsem ten, co se požár pokoušel hasit,“ hájil se během uplynulých hlavních líčení Josef N.

Rozsudek je zatím nepravomocný. Státní zástupce se vzdal práva na odvolání, odsouzený si lhůtu pro odvolání ponechal. Pozůstalým dvěma dcerám musí Josef N. zaplatit na odškodném dohromady bezmála milion korun.