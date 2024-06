Narkomana, který loni v září pobodal v Táborské ulici v Brně školačku, poslal brněnský krajský soud na šestnáct let do vězení. Odsouzený je za pokus o vraždu a výtržnictví. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly práva na odvolání.

První den soudního jednání ve věci pobodání dívky u Dělnického domu v Brně. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Devětatřicetiletý muž byl odsouzen za pokus o vraždu tehdy čtrnáctileté dívky, ke kterému došlo loni ve druhé polovině září v Táborské ulici. Kromě toho ho soud uznal vinným z výtržnictví, kterého se dopustil opakovaně v létě před útokem na dívku. I v těchto případech byly cílem jeho řádění ženy.

Na konci června loňského roku například opakovaně obtěžoval skupinu mladých žen ve vestibulu hlavního nádraží v Brně. „Přistoupil k třicetileté ženě, strhnul jí brýle a začal je lámat. Po ženách chtěl, aby mu ukázaly výstřihy,“ popsal předseda senátu Aleš Novotný.

Zhruba o dva týdny později pak napadl v trolejbuse dřevěnou tyčí ženu, která v hromadné dopravě cestovala s dítětem uvázaným v nosítku. Na začátku září pak obtěžoval další ženy u zastávky Bělohorská. Jedna z nich místem procházela s malým synem. Odsouzený před ní začal onanovat. Později zase pronásledoval ženu v Juliánově.

Policisté muže zadrželi až poté, co ve druhé polovině září v Táborské ulici pronásledoval a následně pobodal školačku. „Poškozená se schoulila na zem s rukama přes hlavu, zaklekl na ni a udeřil ji do hlavy. Když se kolem ní shromáždil dav, vrátil se a bodl ji do krku,“ sdělil Novotný.

Muž byl od svého zadržení ve vazbě kvůli hrozbě útěku a opakování násilné trestné činnosti. „Utéct by mohl, protože je ohrožen mimořádně vysokým trestem, žije na ulici, nemá trvalé bydliště, nemá v Brně příbuzné a ani nepracuje. Pokud by se rozhodl utéct, nemá důvod se nadále zdržovat v Brně," uvedla tehdy pro ČTK státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Podezřelý podle ní užíval drogy a nešlo předvídat, jakého jednání by se dopustil a v jakém rozsahu. Zmínila, že zhruba před deseti lety muž již byl ve vězení za majetkovou trestnou činnost.

A čistý štít neměl ani v době svého zadržení. Popsaných činů se v létě minulého roku dopustil přesto, že byl v podmínce za jinou trestnou činnost.

Za opakované výtržnictví a pokus o vraždu mu soud udělil souhrnný trest odnětí svobody na šestnáct let. Umístěn bude muž ve věznici se zvýšenou ostrahou. Po odpykání svého trestu nepůjde na svobodu, ale do detenčního zařízení. Znalci u něj totiž zjistili sexuální deviaci. „Bude ho čekat další pobyt v zařízení, které neumožňuje odchod na svobodu a s režimem velice obdobným tomu vězeňskému,“ podotknul soudce.

Za pokus o vraždu dítěte mladšího patnácti let muži hrozilo vězení na dobu od patnácti do dvaceti let, případně i výjimečný trest. „Udělen byl trest nad spodní hranicí, a to zejména proto, že obžalovaný přiznal svou vinu. Kdyby tomu tak nebylo, pohybovali bychom se kolem osmnácti a půl let odnětí svobody, možná výše,“ poznamenal Novotný.

Dívka byla po útoku převezená do nemocnice a následně stabilizovaná na jednotce intenzivní péče. Dodnes se ale potýká s následky činu a trpí posttraumatickou stresovou poruchou. „Byla neočekávaně a bezdůvodně napadena na ulici naprosto cizí osobou. Od tohoto okamžiku jí každý pobyt na ulici může způsobit stejnou obavu,“ řekl soudce.

Kromě pobytu ve vězení tak musí odsouzený muž poškozené dívce uhradit nemajetkovou škodu ve výši půl milionu korun. Dalších téměř dvě stě tisíc musí zaplatit zdravotní pojišťovně.

Státní zástupkyně i odsouzený se vzdali práva na odvolání, rozsudek je tak pravomocný.