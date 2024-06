Kuriózní případ sousedského sporu se ve středu odehrál v Brně. V akci byla hadice s vodou, kterou muž použil na dělníky ve výkopu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Spor o část pozemku mezi dvěma sousedy na západě Brna vygradoval ve středu ráno v útok hadicí s vodou na dělníky ve výkopu. Ti z místa utekli. „Na linku nám zavolal muž, který nahlásil, že na jeho pozemku někdo neoprávněně dělá výkopy a zavádí do terénu průzkumné sondy,“ popsal začátek kuriózního případu mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Podezřelého z vraždy v Jevíčku zadrželi v Brně. Pátrali po něm v okolí přehrady

Strážníci proto oslovili jeho souseda. Ten jim sdělil, že dělníkům práce nařídil, protože pozemky mezi oběma sousedy jsou nově zaměřené, a práce tedy vykonává na své parcele. „Situaci dokládal i nákresy, jejichž aktuálnost ale hlídka nemohla spolehlivě ověřit. Dozvěděla se totiž, že spor o úzkou výseč pozemku projednává soud,“ upozornil Ghanem.



Nahrává se anketa ...

Muž, který událost oznámil, si ale situaci nenechal líbit a začal do čerstvého výkopu stříkat hadicí vodu a tvrdil, že to dělá kvůli zrání betonu. „Dělníky tím vyhnal pryč, a tak strážníci museli oba aktéry sousedského sporu uklidnit. Dohodnout se spolu ovšem padesátníci nedokázali ani za přispění hlídky, a tak celý případ míří do správního řízení,“ doplnil mluvčí.