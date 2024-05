Poutník z jihu Moravy došel za 41 dní z Istanbulu až domů. Po stopách věrozvěstů

Na realitní kancelář PJ reality Vlčkovu dceru podle Vágnerové nasměroval jejich společný známý Jaroslav Dobeš. Údajně věděl, že Červinka dokázal ve spolupráci s Bradáčem za úplatu dopomoct lidem k obecnímu bytu. „Vlčkova dcera byla výjimečný případ, vůbec netušila, že by mělo dojít k úplatku. Dobeš mi několikrát kladl na srdce, že se to nesmí dozvědět. Přál si to její tatínek, který to platil," upozornila Vágnerová.

Vágnerová tvrdila, že neví, o jakou šlo částku. Vše podle ní zařizovali Červinka s Dobešem. V jiných případech ale u předávání peněz byla. Převzaté úplatky prý Červinkovi nechávala na domluveném místě v kanceláři. „O částkách mi říkal Červinka. Bylo to v rozpětí od sto padesáti do čtyři sta padesáti tisíc, podle velikosti bytu a lokality. Přidělení bytu od první návštěvy pak trvalo průměrně sedm měsíců," řekla Vágnerová. Červinka částku za byt pro Vlčkovu dceru údajně rozdělil pro sebe a Bradáče a Vágnerová nedostala nic.

Smrt zanedbaného štěněte v Brně. Stalo se obětí možného podvodného prodeje psů

Červinka u soudu vypovídal jinak. Přiznal sice, že Vlčkova dcera docházela do jeho realitní kanceláře za Vágnerovou na doporučení Dobeše, výši úplatku ale prý sám neurčoval. Peníze za zprostředkování nájmu obecního bytu nazval před soudem manipulačním poplatkem kanceláře. „V případě Vlčkovy dcery šlo o čtyři sta padesát tisíc, ale to mi sdělila Vágnerová a Dobeš, já jsem částky neurčoval. Dobeš si účtoval provizi, Vágnerová si určovala provizi a zbytek jsem předal Bradáčovi, zhruba dvě stě padesát tisíc korun," vypověděl Červinka.

Předseda senátu Jaroslav Chochola upozornil na rozpory ve středeční výpovědi Červinky oproti tomu, co uvedl při výslechu vloni v říjnu. Tehdy například vyšetřovatelům řekl, že z úplatku si sám nechal padesát tisíc.

S Bradáčem prý Červinka takto spolupracoval několikrát. „Ne vždy to takhle probíhalo. V jiných případech jsme se snažili, aby to těm lidem prošlo normálně a nic za to dávat nemuseli. Nebo se nám stalo, že jsme peníze předali a neměli jsme z toho nic, když to byl třeba někdo známý," tvrdil Červinka.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Otakar Bradáč ve středu rozhodně popřel, že by se pokoušel nelegálně ovlivnit proces přidělování nájmu obecních bytů. Žádné úplatky, provize ani dary podle svých slov nepřijímal. Přidělování bytů údajně nebyl schopen ovlivnit a zdůraznil, že bytová komise je kolektivním orgánem, která přijímá usnesení v případě, že se shodne nadpoloviční většina. „Já jsem byl řadovým členem s funkcí předsedy," uvedl Bradáč.

Přiznal ale, že s Červinkou zájemce o pronájem obecních bytů probíral. „Červinka mě někdy požádal o podporu, to je všechno. V případě, že žadatel si byt zasloužil a měl dost bodů, hlasoval jsem pro něj. Za celé volební období to mohlo být možná pětkrát," sdělil politik.

TAKÉ JSME PSALI: Muž z Brněnska se chtěl vyhnout vězení. V soudní budově proto nahlásil bombu

Jaroslav Dobeš ve středu odmítl vypovídat. „Mohl bych se vystavit pro sebe nepříjemným věcem. Nejsem trestně stíhán, ale byla u nás domácí prohlídka, byly mi zabaveny nějaké věci, mobil, počítač, a tak," řekl soudci.

Podle Červinky celá debata o obecních bytech mezi realitní kanceláří a Bradáčem začala zhruba před deseti lety, kdy se jakožto dlouhodobí známí dali do řeči o výměnách bytů. „Pracovníci úřadu tehdy uchazeče v tomto odkazovali na realitní kanceláře. Ptal jsem se Bradáče, jak to funguje, když osamělá seniorka bydlí v moc velkém bytě a každý měsíc jí chybí z důchodu stovka na nájem," vzpomínal Červinka.

FOTO: Otevření nového parku na Žlutém kopci. Láká na vyhlídku na Brno

Bradáč pak měl Červinkovi navrhnout, že až bude nějaká žádost, má mu to říct a zkusí pomoct. „Provize pak vznikly spontánně, případ od případu. Výši určoval Bradáč, nevím, z čeho vycházel. Původně jsem to dělal sám, pak do toho vstoupila Vágnerová, každý jsme řešili svoje známé. Nafouklo se to," dodal Červinka.

Hlavní líčení bude pokračovat v září. Mimo jiné budou u soudu pouštěny policejní odposlechy z prostor realitní kanceláře.