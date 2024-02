Bezvládně ležící mladík zůstal ležet v úterý před půl čtvrtou ráno na ulici v centru Brna. V místě, kde se náměstí Svobody potkává se Zámečnickou ulicí se nad něj nakláněl další muž. Neměl ale obavy o zdraví ležícího člověka, cílem byla peněženka v kapse.

Ležícího muže v centru Brna okradl kolemjdoucí. Vše viděli strážníci na kamerách. | Video: Městská policie Brno

Vše viděli strážníci na kamerách. Okradený později nevěděl, jak se jmenuje ani kde bydlí. Příchozí muž měl jasno. „Místo pomoci bezvládnému muži pečlivě prohmatával kapsy a postupně z nich vytáhl peněženku a ještě jeden předmět. Víc se o něj nezajímal a nechal ho ležet na studené dlažbě. Nedošel však dál než na druhý konec náměstí,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Zloděje totiž zastavila hlídka městské policie. „Stihl ji tam vyslat stejný strážník, který celou situaci díky monitorování centra Brna odhalil. Podezřelý hlídku ujišťoval, že mladíka připravil pouze o oplatku,“ sdělil Ghanem.

Muži ale vypadla z kapsy peněženka. „Vysvětloval, že patří jemu a různorodé karty na cizí jméno včetně platební v ní nosí, protože je sběratel,“ poukázal mluvčí strážníků.

Jak doplnil, složitou domluvu měla zpočátku druhá hlídka městské policie i s okradeným mužem. „Nejprve nesprávně tvrdil, že se jmenuje Boháč a na křestní jméno si nemohl vzpomenout. Při dotazu na adresu vytrvale opakoval datum svého narození. Město, kde bydlí, bylo podle něj buďto srpen, nebo září,“ informoval Ghanem.

Za několik minut začal muž bez problémů komunikovat. Strážníci zjistili jeho skutečné jméno i bydliště. „Přistižený osmatřicetiletý muž je podezřelý z trestného činu. Platilo by to i v případě, že by okradenému vzal jen balíček sušenek, který původně ukazoval strážníkům. Kapesní krádež je totiž trestným činem bez ohledu na výši škody,“ upozornil Ghanem.