Hazardní jízdou v protisměru ohrozil osádky ostatních aut v Husovickém tunelu v Brně řidič, který tam vjel z Merhautovy ulice. Událost však podrobně zaznamenaly městské kamery včetně registrační značky vozidla.

Řidič svou jízdou ohrozil ostatní i sebe, projížděl Husovickým tunelem v protisměru. | Video: MP Brno

„Ze záběrů je patrné, že osoba sedící za volantem vjela do tunelu jízdním pruhem určeným pro výjezd. Řidič tedy evidentně nerespektoval zákazovou značku. Na krátký okamžik sice zastavil, když kolem něj ale zrovna neprojíždělo žádné auto, evidentně vědomě si to namířil přímo do tunelu do protisměru, a navíc bez zapnutých výstražných světel,“ upozornila ve středu na případ z minulého týdne mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Protijedoucí řidiči stihli včas reagovat a nedošlo tak ke srážce. „Řidič zakrátko pochopil, že tudy cesta skutečně nevede, a zastavil. Jakmile ale provoz zeslábl, provedl další nebezpečný a taktéž zakázaný manévr. Začal se v tunelu otáčet,“ popisovala situaci mluvčí.

Ve chvíli, kdy se mu to podařilo, pak obratem z místa odjel. „To ale nemění nic na tom, že je podezřelý z několika dopravních přestupků a čeká ho správní řízení,“ dodala Skřivánková.