Podle státní zástupkyně Petry Lastovecké se dnes osmapadesátiletý policista Jiří Vlček snažil za úplatek tři sta šedesát tisíc korun na přelomu let 2021 a 2022 pro svou dceru zařídit nájem obecního bytu přes svého známého Jaroslava Dobeše.

Podle výpovědí tehdejších členů bytové komise navrhoval na zasedáních jednotlivé žadatele vždy jako první. „Stávalo se, že byty získali lidé, kteří nebyli na předních místech a jejich sociální situace tomu neodpovídala. Byla jsem z toho znepokojená, neuměla jsem si to vysvětlit," uvedla u soudu Kristýna Fuchsová, která byla členkou bytové komise od srpna 2020 do října 2022.

Podle soudce Jaroslava Chocholy byla případů netransparentně přidělených bytů celá řada. Podle tehdejší Červinkovy partnerky trávil Červinka s Bradáčem spoustu svého volného i pracovního času. „Jednou jsem byla přítomná přepočítávání peněz v realitní kanceláři. Přistály na stole a já jsem je přepočítávala. Nevím přesně, ale byla to částka sto tisíc korun. Červinka přepočítával taky, kolik přesně, to nevím. Nevím, kdo peníze přinesl, ani co se s nimi dělo po přepočítání. Já jsem dopila kávu a šla," zaznělo na pondělím líčení ze čtené výpovědi.

Na jednáních bytové komise u některých žadatelů podle Fuchsové Bradáč velmi usiloval o to, aby byli vybráni. „Když byl přítomen, vedl celé jednání. Žádala jsem ho o protokolování diskuze, nebo alespoň toho, kdo navrhoval uchazeče, ale tomu nebylo vyhověno," dodala Fuchsová.

Na začátku roku 2021 Fuchsová podle svých slov podala návrh na kontrolní komisi k prošetření případu, kdy žadatel přeskočil z nízkého místa na první. „Později radní Jan Mandát vytvořil pracovní komisi na změnu pravidel. Scházeli jsme se a probírali, jak by pravidla mohla vypadat. Byla jsem už nedůvěřivá, že bych mohla něco změnit," podotkla.

Posun v pořadníku

V pořadníku se jednotliví uchazeči řadili podle toho, zda byli zaměstnaní, kolik měli členů domácnosti, jak dlouho se o obecní byt hlásí a kolik neúspěšných žádostí již mají za sebou. Od května 2021 pak přibyla každému členu bytové komise možnost přidělit libovolnému uchazeči preferenční půlbod. „Byla to možnost, ne povinnost a nebylo nutné to zdůvodňovat. Nerozuměla jsem tomu, jak se ti lidé vybírali, proč třeba nebyl vybrán člověk s nejvíce body nebo nejstarší žádost," popsala Fuschová.

Bývalá místostarostka a rovněž členka bytové komise Michaela Dumbrovská v pondělí u soudu sdělila, že spousta uchazečů navštěvovala některé členy komisí osobně a vykládala jim svůj životní příběh. „Pokud z mého hlediska nebyl navržený uchazeč vhodný, nehlasovala jsem pro něj. Přede mnou žádná zákulisní vyjednávání neprobíhala. Nebyla jsem tím, kdo by byl pro toto vhodný," řekla.

Dumbrovská se stala v prosinci 2020 terčem několika dotazů poté, co někdo z obyvatel anonymně upozornil na přidělení jednopokojového obecního bytu v centru Brna její dceři. Ta získala v roce 2013 byt, který následně za půl milionu korun zprivatizovala. A to podle některých zastupitelů za podivných okolností, kdy bez objektivních důvodů přeskočila z osmého na první místo.

Změna pravidel

Městská část Brno-střed změnila pravidla pro přidělování nájmů obecních bytů loni v létě. Žadatelé by podle nich měli být vybíráni striktně podle počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů bude upřednostněn ten z žadatelů, který bude v evidenci bez přerušení déle.

Zdeněk Červinka, jeho kolegyně Eva Vágnerová, Otakar Bradáč, a Jaroslav Dobeš jsou podle Lastovecké v souvislosti s nezákonným přidělováním bytů v Brně-středu prověřovaní samostatně. Minulý týden posuzoval Městský soud v Brně související případ. Obžalovaní Erik Kowolowski a Markéta Ilčáková se přiznali, že se k nájmům obecních bytů dostali za úplatek právě přes Červinku a Bradáče.