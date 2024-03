Otřesný případ týrání dětí v Brně. Odvolací soud muži zmírnil trest

Nesnesitelné útrapy připravil otec svým dvěma synům v Brně. Odpíral jim jídlo, chlapce nutil jíst psí konzervy a museli snášet bití. Krajský soud v Brně muže poslal na osm let do vězení, odvolací soud v Olomouci nyní trest snížil na pět let. Informoval o tom server Novinky.cz.