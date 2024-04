Ve své závěrečné výpovědi popsal Josef N. již poněkolikáté letité partnerské soužití se zemřelou. O tom, co se ve finále v době tragédie odehrálo, vychází dle svých slov pouze ze svědeckých výpovědí, fotodokumentace a dalších důkazů přednesených před soudem. „Já skutečně nevím, co se tam odehrálo,“ argumentoval obžalovaný.

Za upálení družky v Rajhradě navrhl žalobce muži 17 let. Obžalovaný vinu odmítá

Podotkl také, že oběť velmi ráda sledovala oheň v kamnech nebo po domě zapalovala svíčky. Snažil se tak naznačit, že dům mohla podpálit sama poškozená. „Pokud soud uzná, že jsem to udělal já, bude to pro mě doživotí a konečná. Mrzí mě, co se stalo, ale nedomnívám se, že jsem to já, kdo všechno zavinil. Spíš myslím, že jsem ten, co se požár pokoušel hasit,“ hájil se Josef N.

Podle státního zástupce Marka Vagaie polil obžalovaný ženu hořlavinou, přikryl ji textiliemi a následně zapálil. „V hlavním líčení bylo jednoznačně prokázáno, že v domě byl pouze obžalovaný a poškozená. Osobnosti obou byly značně komplikované. Z důkazů vyplývá, že to musel být právě obžalovaný, kdo poškozenou zapálil,“ zhodnotil v uplynulém týdnu Vagai.

Mimo to upozornil, že oběť byla v době vzniku požáru pravděpodobně naživu. Umírala proto ve velkých bolestech. Podle výpovědí soudních znalců je popálení jednou z nejintenzivnějších bolestí vůbec. „Mám za to, že by měl být trestný čin kvalifikovaný jako spáchaný zvlášť trýznivým způsobem,“ dodal státní zástupce.

Partnerský vztah dvojice trval více než dekádu. Nechyběl v něm však alkohol, antidepresiva ani četné výjezdy policistů do domu, kde pár společně pobýval. Psychickou nepohodu zaháněla oběť prášky na uklidnění a alkoholem. Výjimkou nebylo mezi partnery ani domácí násilí. „Dala si koktejl prášků a alkoholu, pak byla čtyři hodiny nepoužitelná,“ stěžoval si obžalovaný před soudem.

Právě v okamžicích před tragédií, která nastala koncem listopadu 2022, došlo v domě zřejmě k další z řady neshod. „Víme, jak tyto problémy poškozená řešila. Po konzumaci si šla lehnout, byla po nich lehce omámená. To byl způsob útěku poškozené z konfliktů s obžalovaným,“ uvedl během dřívějšího hlavního líčení státní zástupce Marek Vagai.

Obhájce obžalovaného ve své závěrečné řeči poukázal na řadu otazníků v dokazování. Jako jeden z důvodů, proč by podle něj měl soudní senát Josefa N. zprostit obžaloby, uvedl, že muž vůbec nemusel svou družku podpálit, nýbrž se jí snažil pomoct. Odpovídat tomu měly textilie položené na jejím těle, kterými se obviněný mohl snažit ženu uhasit.

O italském soužití páru svědčil již případ z roku 2013, kdy žena obžalovaného v sebeobraně několikrát pobodala. Ten však tvrdil, že se z její strany nejednalo o sebeobranu, nýbrž na muže zaútočila cíleně a on takzvaně vzal vinu na sebe, aby jeho družku neodsoudili. Krajský soud v Brně nakonec ženu zprostil obžaloby, k ukončení partnerských konfliktů to ale nestačilo.

Za vraždu trýznivým způsobem hrozí muži až dvacet let ve vězení. Státní zástupce pro něj navrhl sedmnáct let za mřížemi, argumentoval zejména velkou krutostí, s jakou se měl vraždy dopustit. Obhájce požaduje pro Josefa N. zproštění obžaloby.

Soudkyně Dagmar Bordovská odročila hlavní líčení na čtvrtek 25. dubna. Rozsudek v případu tak padne za dva týdny.