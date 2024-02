/VIDEO/ Nůž s čepelí dlouhou osmnáct centimetrů vzal do ruky třiatřicetiletý Michal Štěrba poté, co se v polovině loňského března nepohodl se svým kamarádem. Po potyčce, která se odehrála v brněnských Husovicích, se po poškozeném ohnal. Mířil mu přitom na hlavu a hrudník. Za pokus o loupež odešel Brňan od soudu s pětiletou podmínkou.

Ničím neobvyklé popíjení dvou mládenců se vloni třináctého března zvrtlo v bitku. Posilněný alkoholem a marihuanou, začal Štěrba s nožem v ruce útočit na svého kumpána.

Ten se však jeho ohánění kuchyňským nožem snažil vykrýt. Obviněný mu tak následně způsobil nejen šrámy a oděrky, ale rovněž řezné rány. Jen štěstím se poškozenému nestalo nic horšího.

„Obžalovaný posléze poškozeného několikrát uhodil pěstí, způsobil mu tržnou ránu, odcizil mu mobil, který byl na stole a z bytu odešel. Díky aktivní obraně poškozeného se nestalo nic horšího,“ uvedl během zasedání soudce Roman Kafka.

Odsouzený Michal Štěrba se před brněnským krajským soudem vyjádřil k případu pouze stručně. „Mrzí mě to. Bohužel se stane, no. Souhlasím s trestem,“ prohlásil v pátek dopoledne před soudním senátem třiatřicetiletý Brňan.

Shodli se na dohodě o vině a trestu

Případ v pátek projednával Krajský soud v Brně. Protože se státní zástupce Robert Hanuš shodl s obviněným Štěrbou na dohodě o vině a trestu, nemusel soud provádět dokazování. Současně Brňanovi mohl uložit trest pod spodní hranicí trestní sazby. Ta by se v případě projednávání v hlavním líčení pohybovala od pěti do dvanácti let vězení.

Zdravotní pojišťovně musí Štěrba navíc zaplatit deset tisíc korun jako náhradu peněz vynaložených na léčbu poškozeného, dalších necelých deset tisíc korun je mládenec povinen zaplatit samotné čtyřiatřicetileté oběti.

Po dobu trvání podmínky bude odsouzený pod dohledem probačního úředníka. Rozsudek je pravomocný.