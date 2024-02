Policisté na Vysočině uložili za porušení zákazu předjíždění kamionů na D1 pouze v lednu letošního roku celkem 272 pokut v příkazním řízení dohromady za 1,3 milionu korun. „Od prvního ledna do pátého února jsme uložili celkem tři sta dvacet pokut za jeden a půl milionu," uvedla mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková.

Jeho kolegové proto kontrolují dodržování zákazu předjíždění kamionů v určitých úsecích. Na D2 platí mezi sedmnáctým a nultým kilometrem směrem do Brna, na D1 mezi 90. a 112. kilometrem a 141. a 216. kilometrem. „Dálniční policisté na jihu Moravy evidovali v lednu tři sta jedna nesprávně předjíždějících kamionů," vyčíslil za jihomoravské policisty Chaloupka.

Řidiči kamionů za předjíždění v místech označených zákazovou značkou od letošního roku mohou dostat pokutu minimálně čtyři a půl tisíce korun a šest trestných bodů.

Řidičům hrozí pokuty i trestné body

Přitom za udělení dvanácti už přichází motorista na rok o řidičský průkaz. „Řidičům hrozí postih na místě příkazem, kde je sazba od čtyř a půl do pěti a půl tisíce korun s šesti body. Pokud by šofér nesouhlasil, ve správním řízení je to pokuta sedm až pětadvacet tisíc taktéž se šesti body," zmínil Chaloupka.

Podle něj značku se zákazem předjíždění kamionů z větší části porušují cizinci, ale jsou tam zastoupení také Češi. V kontrole dodržování těchto značek na dálnicích plánují pokračovat i nadále.

Tragická nehoda na D1 před Brnem. Dodávka narazila do kamionu, tři lidé zemřeli

Policisté apelují na řidiče, aby důsledně sledovali dopravní značení. „Před Brnem máme i proměnné značky, které reagují na aktuální dopravní situaci. Na základě senzorů sledují průjezdy aut a podle hustoty dopravy a jejich rychlosti dokáží vyhodnotit dopředu, jak se doprava bude zpomalovat. Dokáží na to připravit řidiče," podotkl Chaloupka.

V příštích měsících se má počet míst na českých dálnicích, kde budou mít kamiony zakázáno předjíždět, rozšířit.

Zdroj: Policie ČR

„Máme zpracované projekty doplnění dopravního značení, abychom jím zbylé úseky mezi Brnem a Prahou osazovali na začátku nebo během jara, předpokládáme v březnu nebo dubnu. Značení budeme doplňovat mezi jednadvacátým a devadesátým kilometrem D1, tedy mezi Mirošovicemi a Humpolcem, a 112. a 141. kilometrem, tedy mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

D2 a další úseky české dálniční sítě budou podle něj následovat. Zde ale bližší termíny zatím neuvedl.