Přeslička také dodal, že krátce po příjezdu na místo v osudný den dostal od policistů informaci o zajištění dveří zevnitř. U těch se měly nacházet dva balvany a plechovka plná barvy. „Vzhledem k informacím od velitele zásahu a policistů o tom, že jsou v domě nejspíše rozmístěné akceleranty hoření, jsem jako jediný možný iniciátor ohně shledal zápalky,“ doplnil vyšetřovatel požáru Tomáš Přeslička.

Kromě hasičů vyslechla soudkyně ve čtvrtek i soudní znalce z odvětví psychiatrie a soudního lékařství.

Soudní znalec z odvětví psychiatrie Pavel Mošťák shledal u obžalovaného smíšenou poruchu osobnosti s převahou sociálních rysů a závislost na alkoholu. „U obžalovaného je vyšší riziko rizikového společenského jednání, protože část jeho osobnosti trpí významnými odchylkami v morálních vzorcích chování. To ale neznamená, že je modelově schizofrenní,“ upozornil soudní znalec Pavel Mošťák.

Nehoda mezi Pohořelicemi a Žabčicemi: auto vylétlo ze silnice, žena je zraněná

Proti diagnostikované závislosti na alkoholu se obžalovaný Josef N. výrazně ohradil. Dle své výpovědi do pětašedesáti let téměř nepil a poté, co začal, mu množství vypitého alkoholu nepřipadalo nepřiměřené. „Když tady o mně bude někdo vykládat, že jsem alkoholik a léčil jsem se na psychiatrii, nezlobte se na mě, ale to ne. Už rok mě všichni vnímají jako kriminálníka, nechápu, podle čeho se tak soudí,“ stěžoval si obžalovaný muž u soudu.

V případě prokázání viny hrozí Josefu N. až dvacet let ve vězení. V projednávání případu bude soudní senát pokračovat odpoledne, a to čtením vybraných svědeckých výpovědí.