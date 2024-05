Rozsudek za založení požáru na Rumišti v Brně. Přečtěte si, jak soud rozhodl

Ve vybydleném domě v ulici Rumiště v Brně loni v červenci podle obžaloby úmyslně založil požár. Na návštěvě u dvou poškozených na squatu rozdělal oheň a posléze z místa utekl. Osmatřicetiletého Krzysztofa A. B. poslal Krajský soud v Brně za těžké ublížení na zdraví a přečin poškození cizí věci na sedm a půl let let do vězení. Hrozilo mu až dvacet let za mřížemi, byl obžalovaný z pokusu o vraždu. Rozsudek není pravomocný.

Rozsudek za založení požáru na Rumišti v Brně. Přečtěte si, jak soud rozhodl | Video: Deník/Michal Hrabal