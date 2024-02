Poškozeného museli vyprošťovat hasiči, následně jej záchranáři převezli do brněnské fakultní nemocnice. Pádem utrpěl zlomeninu dvou obratlů a palce na ruce, pneumotorax (stav, kdy dojde ke vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny - pozn. red.), zhmoždění zad, oděrky a pokousání jazyka. Podle Hrazdiry poškozený jen shodou okolností a náhod, který nemohl obviněný ovlivnit, neutrpěl smrtelná či život ohrožující poranění.

Obžalovaný svou obhajobu v úterý začal dlouhým a detailním popisem celého dne. Ze Slovenska dorazil s přáteli do Brna, aby se zde rozloučil se svobodou, protože se měl v polovině září ženit. V průběhu rozlučky se bavil s náhodnými lidmi často, třeba při plnění různých úkolů, kteří si pro něj jeho přátelé nachystali. Například měl sbírat podpisy od svobodných dívek.

Podobně se chtěl dát do řeči i s čtyřiadvacetiletým Němcem. „Jelikož seděl na zdi, tak jsem chtěl upozornit, že k němu jdeme. Protože jsme byli v náladě, řekl jsem mu ze srandy anglicky neskákej, nestojí to za to. On s někým telefonoval. Nerozuměl jsem, jakým jazykem mluví, tak jsem s ním navázal hovor anglicky," vysvětloval Daniel M.

Rozlučka se svobodou v Brně skončila obviněním z pokusu o vraždu.Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Průběh celého hovoru si údajně nepamatuje. „Někdo navrhoval, abychom si plácli, to se i stalo. Uvízlo mi v paměti, že ten chlapec ukázal prstem přes rty, abychom byli potichu. Vzápětí na to do něj můj bratranec velmi rychle žduchnul. Zaslechl jsem hlasitý křik shora nad námi a bratranec začal utíkat, já za ním. V tu chvíli jsem si myslel, že došlo k nějakému fóru a že utíkáme, aby nebyl problém, aby nás někdo nezbil," hájil se.

Obžalovaný v úterý na dopoledním jednání před Krajským soudem uvedl mimo jiné i to, že nevěděl, že je v areálu hradu, protože byla tma a v Brně předtím nebyl.

Z hotelu do vazby

Policisté skupinu mužů z rozlučky včetně obžalovaného legitimovali krátce po incidentu na hotelu, neřekli jim ale údajně proč. Muži následně pokračovali v oslavě návštěvou striptýzového klubu a nevěstince. Další den ráno odvedli policisté Daniela M. z hotelu do vazby.

Krajský soud v závěru dopoledního jednání rozhodl o ponechání obžalovaného ve vazbě. Odpoledne bude líčení pokračovat čtením výpovědí některých svědků. Ostatní svědci, například bratranec obžalovaného, budou na příští jednání přivolaní k podání osobní výpovědi. O průběhu jednání budeme dále informovat.

