Pravidelně se ale scházel s více chlapci. „Brali jsme, že je prostě jen trochu opožděný, mentálně se zasekl tak v osmi letech. S kluky si hrál třeba i na pískovišti. Vždycky jsem ale o všem měla přehled," vypověděla jedna z matek, která své děti nechávala s obžalovaným také trávit čas.

Duševní stav muže se postupně zhoršoval

Když se matky dětí dozvěděly o Janově diagnóze, zakázaly svým dětem se s mladíkem stýkat. Postupně se ovšem mužův duševní stav začal zhoršovat a dle jeho slov ho trápily úzkosti i špatné myšlenky. „Nedokončil jsem střední školu a stále jsem bojoval se svou diagnózou. Začal jsem mít zase choutky, malí chlapci mě vzrušovali," vypověděl obžalovaný.

Nechal se proto dobrovolně hospitalizovat. Pomocí léčby se dle jeho výpovědi snažil bojovat jak s úzkostmi, tak s pedofilií. Pak mu ale došly některé léky a jeho stav se opět zhoršil. „Byl jsem z toho smutný, ale bál jsem se to někomu říct. Napadlo mě proto, že by mi popovídání s chlapcem mohlo zlepšit náladu," zmínil Jan Š.

Obžalovaný nejprve sexuální motiv přiznal, později jej ale popřel. Podle svých slov myslel, že to od něj chtějí slyšet. Nyní uvedl, že na chlapce pohlížel pouze jako na kamaráda.

Muž se nejprve snažil do školky, kam chlapec chodil, dovolat. Chtěl získat oprávnění na jeho vyzvednutí. „Nejprve se představil jako strýc chlapce. Později se vydával i za matku, při snaze o oprávnění byl neodbytný. Nakonec zajel na místo i osobně," sdělila u soudku státní zástupkyně. Ve všech případech mu učitelky odmítly dítě vydat.

Z léčby v Brně utekl

Po tom, co na něj bylo podáno trestní oznámení, nastoupil na léčení do Brna. Odtud ovšem utekl. „Měl jsem špatný pocit. Když jsem ve stresu, tak mizím," podotkl obviněný. Policie ho dopadla v Ivančicích, kde bydlel jeho adoptivní otec. Není to ovšem poprvé, co utekl z léčebny. Stalo se tak i minulé jaro před událostí v mateřské škole.

I v minulosti byl obviněn z pokusů o znásilnění nebo obtěžování. Dle výpovědi jeho matky se ale s diagnózou léčí od patnácti let. „Podstoupil chemickou kastraci. Dobrovolně bere léky a pokud cítí, že je něco špatně, sám si o ně řekne," sdělila adoptivní matka Jana Š.

Zároveň dodává, že Jan. Š často kvůli formě mentální retardace nedokáže domyslet následky svého jednání a spoustu věcí nechápe. To potvrzuje i lékařka, která se podílela na mužově léčbě. „Opakovaně jsme ho upozorňovali, že se malými chlapci nemá stýkat. On umí ale pochopit pouze konkrétní situace, ne obecné. S tím jedním konkrétním chlapcem mu to totiž nikdo přímo nezakázal," přiblížila psychiatrička Vladimíra Šantavá.

Další podrobnosti případu bude soud projednávat v polovině dubna. Janovi Š. hrozí až deset let za mřížemi. Prozatím zůstává ve vazbě. „Obviněného nelze pouze umístit do léčebny, ani v minulosti mu to nezabránilo ve styku s dětmi. Pro společnost proto představuje hrozbu," vysvětlil důvod proudloužení vazby předseda senátu Michal Zámečník.