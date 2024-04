Tragédie v Ořechově zasáhla i obyvatele. Paní byla zdravotní sestra, vzpomínají

Smrt staršího páru v v Ořechově se od pondělí snaží objasnit policie. Případ vyšetřuje jako vraždu a následnou sebevraždu. Tragédie se dotkla i obyvatel obce. Mnoho z nich manžele znalo od vidění, ale i osobně. „Byli to naši známí, zasáhlo nás to hodně. Je to hrozné,“ svěřila se jedna z místních seniorek.

Tragédie v Ořechově zasáhla i obyvatele. Paní byla zdravotní sestra, vzpomínají | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Vedoucí místního obchodu s potravinami si na podobnou tragédii v Ořechově nepamatuje. „Takový závažný zločin se tady ještě nestal. Maximálně krádeže, to ano, tak, jak to bývá všude,“ poznamenal. Zesnulé manžele podle svých slov neznal. „Pán tady občas chodil. Zrovna včera přišli policisté ptát se, jestli tu nakupoval i o víkendu. O paní nevím vůbec nic," dodal vedoucí obchodu. Domnívá se, že jsou lidé z tragédie šokovaní. „Hodně se o tom mezi sebou baví. Je to strašné. Nikdo neví, proč se to stalo,“ přitakala mu prodavačka. VIDEO: Moravské náměstí v Brně po opravě dál za plotem, dávno už měl zmizet Protože je Ořechov menší obec, podle jedné z obyvatelek ví o události téměř všichni. „Volala mi kvůli tomu dcera, která tu ani nežije. Já tu bydlím tu celý život, takže jsem je trochu znal. Je to smutná událost. Co vím, tak paní bývala zdravotní sestra,“ vzpomínal starší muž. Podobnou cestou se informace dostala i k jiné z obyvatelek. „Zavolala mi to moje kamarádka. Nevím o koho jde, byla jsem se podívat na poště, jestli tam nebude parte, ale nic tam zatím není,“ sdělila žena. Omezení na Kníničské: nové semafory mají pomoci dopravě s přechodem duchů Někteří se ovšem domnívají, že mnoho obyvatel událost tolik neprožívá. „Žije tu i spoustu lidí, kteří se do dění moc nezapojují a s lidmi se tu neznají. Ani já pár pořádně neznala. Jediné co vím, tak že paní měla nějaké zdravotní problémy,“ zmínila další obyvatelka. Na branku u plotu okolo domu, zapečetěnou policejní páskou, někdo položil nádoby s jídlem. Podle místních zesnulí manželé dům opakovaně zkoušeli prodat, podařilo se jim to údajně nedávno. Obvinění děkana brněnské Univerzity obrany, svoji vědeckou práci měl opsat Podrobnosti o případu zatím policie nesdělila. Momentálně je nařízena soudní pitva. „Na místě byla nalezena legálně držená střelná zbraň i dopis na rozloučenou,“ přiblížil situaci mluvčí policistů Pavel Šváb. NEUNIKLO VÁM? Odpor proti lanovce v Brně: Malá domů pro sponzora, ohrožení zvířat, zní kritika Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

