Bez pomoci v nemocnici a operace by dívka nepřežila. „S nezletilou ve více případech zle nakládal. S největší pravděpodobností tak, že s ní prudce od sebe a k sobě třásl, případně jí stlačoval hrudník, prudce s ní házel na postel, bil ji rukou do obličeje a dalších částí těla nebo jí kroutil končetiny,“ přednesla u soudu obžalobu státní zástupkyně Zámoravcová. Dítě následkem zranění trpí epileptickými záchvaty.

Muž u soudu vinu odmítl. O dceru podle svých slov pečoval dobře. „Staral jsem se, i když jsme byli doma společně. Dceru jsem přebaloval, připravoval jsem příkrmy. Když šla partnerka do nemocnice, zůstal jsem s ní doma sám,“ sdělil.

Ze zranění několikatýdenního dítěte viní nevlastního syna. Ten u nich v době partnerčina pobytu v nemocnici bydlel a měl s nevlastní sestrou vypomáhat. Podle výpovědi obžalovaného měl miminku ublížit ve chvíli, kdy on sám myl schody na chodbě.

Jeho motivací mělo být to, že měl zakázané udržovat partnerský vztah se sestrou obžalovaného. To ho mělo rozlítit natolik, že se rozhodl miminka zbavit. „Zakázala jsem jim vztah, protože je naše malá spojuje. On je takový, že když není po jeho, je zlý a agresivní. Chtěl ji (dceru – pozn. red.) zabít, aby je nic nespojovalo,“ četla u soudu výpověď matky dítěte předsedkyně senátu Dita Řepková.

Syn partnerky obžalovaného u soudu také vypovídal. Přiznal zájem o obžalovaného sestru i to, že měl vztah s ní zakázaný. Popřel ale, že by kvůli tomu nevlastní sestře jakkoliv ublížil. Obžalovaný na ni v jeho přítomnosti prý několikrát křičel a párkrát ji plácnul, jinak se k ní ale měl chovat hezky.

Obžalovaný také ze zranění obvinil lékaře, který měl novorozenci ošetřovat vrozenou vadu na noze. Při napravování jí podle něj nohu zlomil. Senát vyslechl soudního lékaře, který vypověděl, že taková zlomenina u dcery nebyla nalezena.

„Na noze byly zlomeniny, ale v jiných oblastech. Aby lékař takovou zlomeninu při ošetření způsobil, to považuji za absurdní,“ uvedl.

Muž byl už dříve odsouzený za násilí na své tehdejší partnerce. S ní má také dvě děti, se kterými ale není v žádném kontaktu. Soudní líčení bude pokračovat 23. dubna výslechem dalších svědků a znalců.