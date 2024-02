Na svou obhajobu současně uvedl, že při četných sporech, které se mezi partnery odehrály , měl být v mnoha z nich skutečnou obětí on. „V lékařských záznamech paní lze dohledat, že jsem jí žádná zranění, které dcery ve svých vzpomínkách popisují, nezpůsobil,“ argumentoval devětašedesátiletý Josef N.

Soudkyně Dagmar Bordovská se ve středu věnovala výslechu soudní znalkyně Andrey Brzobohaté a znalce Jana Krajsy. Expertka před soudem vypověděla, že v době smrti měla oběť v krvi přes jedno promile alkoholu a nadměrné stopy po užití antidepresiv, konkrétně citalopramu.

Podle Brzobohaté požila žena v den smrti nadměrné množství látky, pochybovala však, že by ji léky v kombinaci s alkoholem uvrhly až do bezvědomí. „Alkohol nemá přímou reaktivitu s citalopramem, ale nedoporučuje se. Dotyčná mohla být kombinací ovlivněná, ale nepředpokládám, že by byla mimo vědomí,“ řekla odbornice z odvětví toxikologie.

Nálezy při pitvě popsal před soudním senátem znalec z odvětví soudního lékařství Jan Krajsa. Ten podotkl, že byla žena nejspíše přímo vystavená plamenům a v době vypuknutí požáru zřejmě i naživu. „Známkami jsou zejména zplodiny hoření v průduškách a naměřená hodnota oxidu uhelnatého v krvi,“ sdělil Krajsa.

Dobu, po kterou byla žena vystavená plamenům, konkrétně specifikovat nedokázal. „Příčinou smrti se stalo uhoření v důsledku pobytu poškozené v místě požáru. Tělo bylo významně poškozené, až v charakteru zuhelnatělých hmot,“ doplnil.

Už při začátku hlavního líčení v polovině ledna muž před soudem vypověděl, že vinu necítí. Na tragédii si podle svých slov nepamatuje. „Náš vztah bych nazval italským soužitím. Byli jsme spolu asi třináct let, první problémy začaly zhruba po čtvrt roce,“ popsal nedávno jejich partnerský život.

Po celou dobu provázely vztah časté hádky ve spojení s užíváním léků a alkoholem. V osudný den odjeli partneři na nákup. Kromě jídla koupili také lahev vodky, kterou po návratu otevřeli.

„Paní si doma dala panáka nebo dva, pak jsem lahev vzal a odjel na zahradu. Celé odpoledne jsem pak popíjel. Protože jsem tam přijel autem, zavolal jsem odpoledne synovi, aby auto odvezl zpět k nám domů,“ vypověděl obžalovaný.

Poté, co ho syn spatřil opilého, doporučil mu, aby přes noc raději zůstal na zahradě. Ta se nacházela přibližně kilometr od domu, ve kterém se tragédie odehrála. „Já jsem tam ale nezůstal a odjel jsem domů. Pak už si nic nepamatuju,“ obhajoval se dříve.

U soudu stál Josef N. už před deseti lety, kdy jeho družka čelila obžalobě z pokusu o vraždu. Ve stejném domě ho pobodala nožem s dvaceticentimetrovou čepelí. „Celý incident jsem vzal na sebe. Náš vztah byl nahoru dolů. Když nepila, byla to milionová žena, která by snesla modré z nebe,“ uvedl tehdy muž během hlavního líčení.

Za pravdu dal tenkrát soudní senát partnerce. Protože jej desetkrát bodla v sebeobraně, zprostil ji obžaloby. Agresivní chování v domácnosti však oba partneři popisovali již tenkrát. Nyní viní státní zástupce Petr Bejšovec obžalovaného Josefa N. z vraždy. V osudný večer měl svou družku přikrýt textilií, polít ji hořlavinou a zapálit. V případě prokázání viny mu hrozí až dvacet let ve vězení.