VIDEO: Sledoval práci policie v Brně, přehlédl červenou a málem srazil chodce

Oči jinam než před sebe dal řidič, který projízděl brněnskými Židenicemi. Tam totiž policejní hlídka řešila přestupek s motorkářem. Muži to ale zřejmě přišlo zajímavější, než to co se děje v provozu, a tak při své nepozornosti projel na červenou a ohrozil dokonce i několik chodců.

Řidiče v Brně zaujal zákrok policistů. Projel na červenou, ohrozil chodce | Video: Policie ČR