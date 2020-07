Brasil Fest nabízí čtyři dny plné programu. Co by lidem rozhodně nemělo uniknout?

Každý festivalový den je jiný a jedinečný. Pokud bych ale měl skutečně něco vypíchnout, určitě je to dění v pátek a v sobotu. V pátek v sedm hodin večer začne karnevalový průvod centrem města. Chceme při něm co nejvíce napodobit skutečnou atmosféru karnevalu v Riu. V průvodu půjde padesátka samba bubeníků a dvacet karnevalových tanečnic.

Kdo budou bubeníci a tanečnice v průvodu? Půjde o umělce z tuzemska, nebo i někoho ze zahraničí?

Hlavní tanečnicí bude Veronika Lálová, vítězka StarDance, která rovněž letos zazářila i přímo v Riu. Bubenickou složku zase povedu já. Stejně jako Veronika jsem se karnevalu v Riu jako účinkující zúčastnil a věřím, že naše zkušenosti nám pomohou brněnský průvod udělat co nejlepší a nejautentičtější. K tomu rovněž přispěje účast několika rodilých Brazilek, které žijí v Evropě a které se rovněž představí jako tanečnice.

Jak vypadá skutečný karneval v Riu? Jak na něj vzpomínáte?

V Riu de Janeiro jsem prožil dva roky života, během kterých jsem studoval, čerpal inspiraci a zkušenosti. Zahrál jsem si se slavnými školami samby a v hlavním karnevalovém průvodu jsem s nimi vystoupil jako bubeník. Je to neuvěřitelná akce, na ochozech ji sledují desítky tisíc lidí. Když všichni začnou sborově jásat a křičet, je to neskutečná síla. Něco nezapomenutelné.

Program Brasil Festu



Čtvrtek 30.7.:

21.00 Bacurao (letní kino) - Nádvoří Domu pánů z Kunštátu



Pátek 31.7.:

19.00 Karnevalový samba průvod - Moravské náměstí - náměstí Svobody - Zelný trh



Sobota 1.8.:

14.00-24.00 koncerty a taneční vystoupení, veřejná tančírna a ochutnávka brazilské kuchyně - nádvoří Staré radnice a Zelný trh



Neděle 2.8.:

14.00-18.00 taneční a bubenické workshopy, lekce capoeiry (nutná rezervace) - park Lužánky

Co se týče podrobností brněnského průvodu, odkud kam půjde?

Vyrazíme od Jošta z Moravského náměstí. Okolo bubenické složky vytvořené ze tří profesionálních uskupení budou tančit tanečnice oděné v klasickém karnevalovém kostýmu s peřím. Půjdeme na náměstí Svobody, kde se na chvíli zastavíme, aby v tomto velkém prostoru každý měl možnost si vystoupení vychutnat. Zastavíme se tam ale jen ve smyslu chůze, hudba, tanec samozřejmě pojedou dál. To, co jde z baterie padesáti bubeníků je nepopsatelná lavina energie, která doufám lidi strhne. Průvod pak postoupí na Zelný trh, kde skončí.

Zmínil jste, že stejně atraktivní je i dění v sobotu. Co lidi čeká?

Sobota je opravdu nabitá. Vystoupí řada kapel, prakticky ze všech sousedních zemí naší republiky, přičemž část členů každé z nich jsou Brazilci, kteří dlouhodobě žijí v Evropě. Třeba z Rakouska přijede rodinné uskupení Família Pádua, která hraje styl choro. Nesmíme také zapomenout na pražské Três Corações. Hrají v Brazílií oblíbený styl forró. Hraje se tam k tanci a jeho rytmus připomíná tlukot lidského srdce. Skvělí jsou také Santiago Ferreira, který vystoupí s brněnskou Ritmo Factory a Adriano Trindade, který přiveze spoluhráče z Polska. Den však bude nejen o hudbě, ale i o tanci a o jídle.

V jaké podobě v sobotu na lidi čeká tanec a jídlo?

Co se týče tance, opět vystoupí Veronika Lálová, se svým brazilským tanečním partnerem. Lidi si také užijí otevřenou tančírnu, kde si zatančí sambu. Stran gastronomie návštěvníky čeká ochutnávka brazilské kuchyně. Dají si feijoadu, tapiocu, coxinhu nebo maniok.

Jak jste zmínil, v Brazílii jste žil. Jaké jídlo by lidé podle vás měli rozhodně vyzkoušet?

Rozhodně jsou to pokrmy z manioku. Je to takový kořen, ze kterého se zpracovává spousta dalších jídel. A jde o věc, která v České republice téměř není k sehnání, skoro ani ve specializovaných potravinách. V republice vlastně existují nyní jen dva řetězce zaměřující se na brazilské potraviny, a právě jeden z nich připraví sobotní hostinu. No a rozhodně doporučuji i feijoadu. Na první pohled se může zdát, že na ní nic speciálního není, když to zjednoduším, jde jen o fazole a rýži. Ale je to tradiční brazilské jídlo, a věřím, že při ochutnání lidi mile překvapí a zjistí, že vlastně nikdy nic podobného nejedli.

V neděli jsou pak na programu různé hudební a taneční workshopy v lužáneckém parku. Všimla jsem si, že je na ně potřeba registrace. Jsou ještě volná místa?

Workshopy pro děti i dospělé se zaplňují, ale volno stále je, takže zájemci mají šanci. A abych nezapomněl, nejen workshopy, ale i vůbec celý program festivalu je zdarma.