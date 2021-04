Podle dramaturga brněnské činohry Milana Šotka se diváci mohou těšit na několik nových her inspirovaných například z děl Václava Havla, Karla Čapka, Bertolta Brechta či Eugene O'Neilla. „Prožitek posledního roku nemohl neobnovit naši citlivost pro drama a náš nový dramaturgický plán z toho bezezbytku vychází. Sami zpětně zjišťujeme, v kolika námi chystaných titulech zuří nebo zuřila válka jako obraz světa, jehož hodnoty byly třeseny," popsal Šotka. Neuskutečněné premiéry z letošní sezony Nebesa a Ohnivá země Václava Štecha přesunuli z aktuálního roku na ten budoucí.

Stejně je tomu s premiérou opery Řecké pašije či baletního provedení Beethoven a Stabat Mater. „Brněnský balet tím chce dát poctu českému choreografickému velikánovi Pavlu Šmokovi a oslavit 250. výročí narození hudebního génia. Po více než třiceti letech uvedeme i nové nastudování baletu Sergeje Prokofjeva Popelka,“ řekl šéf baletu Mário Radačovský.

Baletní sbor připravuje i pokračování projektů jako Balet Gala, Choreografický ateliér, oslavy Mezinárodního dne tace nebo Open Air představení na Biskupském dvoře.

Händel, Shakespear i Mozart

Cestovat kontinenty můžou návštěvníci brněnské opery. „Diváky provedeme třemi stoletími opery. Od mistra anglického baroka Händela přes půvabné melodie Mozartovy pohádkové Kouzelné flétny. Skrze drama dvou velikánů Shakespeara a Verdiho, kteří rozehráli nadčasové drama okolo lásky Otella a Desdemony, až do 20. století a Brittenova Petera Grimese," lákal umělecký šéf Janáčkovy opery Jiří Heřman.

Na opery do divadla na Rooseveltově ulici pravidelně chodila například Anna Lefnerová. „Když představení streamují, tak se koukám aspoň takto v televizi. Těším se ale, až divadla otevřou," posteskla si. Ráda by viděla například inscenaci Evžena Oněgina.

Tuto premiéru i opery Nabucco či La bohème umělci jsou podle Heřmana připravení v případě zpřístupnění divadel předvést veřejnosti přímo v divadle. Když se situace ale nezlepší, mohou si je lidé pustit alespoň online na webu divadla. Operní sezonu 2021/2022 v říjnu odstartuje premiéra britského díla Peter Grimes.

Inovativní předplatné

Ředitel divadla Martin Glaser představil i inovativní systém předplatného. „Diváci si mohou volit svůj preferovaný žánr, zda chtějí chodit do divadla ve všední dny či o víkendech, a zvolit si pro sebe nejvhodnější začátek představení,“ přiblížil. Předplatitelské skupiny si diváci můžou nakombinovat.

Předplatné na činoherní představení si již několikátou sezonu kupuje právě i Věra Sirotková. Letos jí z programu kvůli pandemii vypadly hned tři hry. „Je mi to líto. Řekli nám, že si můžeme vyhledat náhradní představení a ty jsme měli vidět minulý podzim. Ze série jsme stihli jedno a poté znovu divadla zavřeli," okomentovala nešťastný divadelní průběh roku.

Za zrušená představení divadlo vstupné vrátilo. „Abonenty držíme v napětí. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli hrát od poloviny října a je zjevné, že nebudeme ani do konce dubna minimálně, spíš do půlky května, a potom budeme hrát pro dvacet třicet procent publika, tak je jasné, že ani těm abonentům nebudeme schopní odehrát všechno, co jsme slíbili," zhodnotil časovou prodlevu ředitel Národního divadla Glaser. S předplatiteli chtějí kompenzace řešit individuálně. Nabídnou jim například kredit na příští sezonu nebo vrácení předplatného při koupi další abonentní karty.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ

PLÁNOVANÉ PREMIÉRY V SEZÓNĚ 2021/2022

balet:

3. září 2021 Stabat Mater (Mahenovo divadlo)

13. listopadu 2021 Beethoven (Janáčkovo divadlo)

13. května 2022 Popelka (Mahenovo divadlo)

činohra:

15. října 2021 Kočár do Vídně v rámci festivalu Moravský podzim (Mahenovo divadlo)

22. října 2021 Ohnivá země Václava Štecha (divadlo Reduta)

26. listopadu 2021 Nebesa (Mahenovo divadlo)

10. prosince 2021 Amfitryon (divadlo Reduta)

28. ledna 2022 Večer tříkrálový (Mahenovo divadlo)

11. února 2022 Ztížená možnost soustředění (divadlo Reduta)

25. března 2022 Kavkazský křídový kruh (Mahenovo divadlo)

8. dubna 2022 Matka (divadlo Reduta)

3. června 2022 Chytání Vídně (divadlo Reduta)

24.června 2022 Smutek sluší Elektře (Mahenovo divadlo)

opera:

9. října 2021 Peter Grimes (Janáčkovo divadlo)

5. listopadu 2021 Řecké pašije (Janáčkovo divadlo)

5. února 2022 Alcina (Janáčkovo divadlo)

13. dubna 2022 Kouzelná flétna (Janáčkovo divadlo)

17. června 2022 Ottelo (Janáčkovo divadlo)