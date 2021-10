Autorkami výstavy jsou Martina Pachmanová a Kateřina Svatoňová. Kurátorkou za Moravskou galerii je Andrea Březinová. Výstava bude ke zhlédnutí až do července příštího roku.

Výstava je v Moravské galerii v Brně. K vidění bude do 10. 7. 2022. | Foto: Moravská galerie v Brně

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.