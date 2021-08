Lidé se dozvědí o historii firmy na výrobu šicích strojů Minerva, první takový kousek vznikl právě před 140 lety. Uvidí desítky šicích strojů různých provedení, barev i zdobení. „Výstava kromě domácích mašin představí také velké průmyslové stroje pro textilní, obuvnický a galanterní průmysl. Chybět nebude ani dobová reklama a ukázky nejznámějších plakátů a sloganů,“ přiblížil garant výstavy Petr Nekuža.

Hned tři výstavy odstartovaly v Domě umění. Sochařskou výstavou Eating planet přibližuje autorka Anna Hulačová ekologickou krizi a současný stav zemědělství. Žízeň nekonečna ve svých obrazech představí Bohuslava Olešová. Díla abstraktního malíře Jaromíra Novotného si zájemci vychutnají v projektu Ostatní se nemění.

Už jen dva dny mají lidé na výstavu o výtvarníkovi Janu Rajlichovi v Pražákově paláci v Brně. Projektem Rajlich 100 připomínají kurátoři Moravské galerie sté výročí narození brněnského malíře a grafika. Končí v neděli.

Svou aktuální výstavu NE zahájili členové skupiny Rafani v Pražákově paláci v polovině července, potrvá do 9. září. Návštěvníci se pokochají olejomalbami, holografickými 3D animacemi i prostorovými objekty. „Estetické řešení výstavy má podpořit intimní prostor před obrazovkou monitoru, kde se cítíme jistí a nezranitelní. Zároveň znázorňuje určitou past způsobenou právě tímto pocitem výjimečnosti,“ komentoval člen skupiny Luděk Rathouský.

Výstavu preparovaných těl Body Worlds – Cyklus života na brněnském výstavišti organizátoři prodloužili. Exponáty jsou vytvořené metodou takzvané plastinace, která se používá ke konzervaci těl či jejich částí.

Prohlédnout si pravé kosti, svalstvo, dýchací soustavu či zčernalé plíce po kouření lidé vyrazí až do neděle 22. srpna. „Původně jsme měli výstavu ohlášenou do 18. července, ale stále je velký zájem. Další možnost prodloužení už bohužel není, výstava pak putuje do Německa,“ poznamenala za organizační tým výstavy Romana Jedličková.

Na výstavu ještě zamíří i Jitka Španělová z Brna. „Všichni byli z exponátů nadšení, takže jsem dost zvědavá,“ poznamenala.