Připomínku Broma i válečných obětí se rozhodli tradičně uctít například Felix Slováček, který zazpíval Krokodýlí slzy, Tibor Lenský s Vitaminovým charlestonem, Helena Blehárová s Co vím, nepovím, Petr Bende Na kordy s akordy, Standa Hložek Matiné a Bromova slavná dueta s Jarmilou Veselou zazpívali syn Josefa Audesa Jirka a Marta Alexyová, kterou Gustav Brom objevil na soutěži Bystrické zvony.

Nebe plné hvězd, tak se jmenuje tradiční koncert a pietní akt v Brně, který připomíná oběti Druhé světové války, ale také výročí 100 let narození Gustava Broma.

