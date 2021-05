Brom miloval hudbu a Zbrojovku. Brněnský patriot by oslavil stovku

Když mu kamarád přišel k narozeninám přát o tři dny dřív a ve čtyři hodiny ráno, nevyhodil ho. Místo toho Josefa Kainara pozval Gustav Brom dál a nad sklenicí vína zapsal do not dnes legendární skladbu Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem. Sté narozeniny by Brom oslavil v sobotu 22. května 2021.

Gustav Brom nebyl jen vynikající hudebník, ale velký brněnský patriot, fandil například Zbrojovce. | Foto: archiv TIC Brno

Brom vyrůstal v sirotčinci. Základní školu vychodil ve Veverské Bítýšce na Brněnsku. Do Brna se přestěhoval ve dvanácti letech a považoval ho za své rodné město. „Fandil veškerému sportu i dění ve městě. Brněnskou Zbrojovku podporoval i peněžně. Byl to nejen vynikající hudebník, ale i manažer a velmi laskavý a empatický člověk, jeden z největších Brňanů," poznamenal autor brněnských oslav Bromova výročí Vladimír Koudelka.

Gustav Brom

* Narodil se 22. května ve slovenské vesnici Veľké Leváre.



* Narodil se 22. května ve slovenské vesnici Veľké Leváre. * Vyrůstal v dětských domovech a základní školu vychodil ve Veverské Bítýšce na Brněnsku.

* Do Brna se přestěhoval ve dvanácti letech a začal chodit do reálky v Antonínské ulici.

* Hrál na klarinet i saxofon. * Založil kapelu R-Boys, ze které později vznikl Orchestr Gustava Broma.

* Nebyl jen vynikající hudebník, ale velký brněnský patriot, fandil například Zbrojovce.

* Zemřel 25. září 1995 v Brně. Je pochován na Ústředním hřbitově. V roce 1939 Broma ještě jako studenta za rozdávání protinacistických letáků zadrželo gestapo a čtyři měsíce byl vězněn na Špilberku. Po propuštění znovu začal hrát se svou kapelou R-Boys. První angažmá získali v Rožnově pod Radhoštěm. "Poté hrával v hotelu Passage na Lidické ulici," uvedla v Internetové encyklopedii dějin Brna historička Miroslava Menšíková. Vlastním jménem Gustav Frkal si také na radu svých přátel změnil jméno. "Frkal se nehodilo, když například hrál sólo," popsal Koudelka. Hudebník tedy vzal do ruky Ottův slovník naučný a tužku. Rozhodl se, že se pojmenuje podle hesla, na který hrot tužky ukáže. „Zabodl ji mezi halogeny, na brom. Opravdu stačil jen kousek a jmenoval se Gustav Fluor nebo Gustav Jod," doplnil Koudelka. Z kavárenské kapely postupně vykrystalizoval orchestr. "S tělesem natočil 576 hudebních titulů a absolvoval čtvrt tisíce zahraničních turné," vyčíslila historička Menšíková. V době socialismu nesměl orchestr natáčet v Brně. "Komunisté tady nechtěli orchestr, který sice hraje pěkné písničky, ale zároveň propaguje kapitalistický jazz," vysvětlil Koudelka. Členové už sháněli byty v Ostravě, osud ale obrátila píseň Pozdrav astronautovi, kterou dnes většina lidí pozná spíše podle refrénu Dobrý den, majore Gagarine. Při natáčení v Ostravě slyšeli hudebníci z rádia oznámení, že odlétl první člověk do Vesmíru. „Jaromír Hnilička měl tehdy za půl hodiny hotovou melodii, za chvilku vznikl text. Kapelník Brom píseň nazpíval a za chvíli měli hotovo. Večer se už vysílala normálně v rádiu," přiblížil manažer dnešního orchestru Tibor Lenský. Jak doplnil, Brom musel dnešní hit nazpívat nadvakrát, protože v prvním záznamu znělo jméno sovětského kosmonauta jinak. „Kapela už odcházela z rozhlasu a najednou vyběhl režisér, který to natáčel. Volal, aby se kapelník vrátil, protože místo Dobrý den, majore Gagarine znělo dobrý den, majore margaríne. Tak šel Gustav zpátky a přezpíval to," líčil Lenský. Ruší všechny zákazy Když píseň Pozdrav astronautovi slyšeli členové komunistické strany, stěhování orchestru zarazili. „Ráno volali z Brna, že ruší všechny zákazy. Takový uvědomělý orchestr si přece z města nemohli nechat utéct," řekl Koudelka. Bromův orchestr fungovat nepřestal, kapelník předal žezlo mladšímu Vladimíru Valovičovi. Dnešní Rozhlasový Big Band Gustava Broma zahraje na počest svého zakladatele na palouku U buku u lavičky Jaromíra Hniličky mezi Útěchovem a Soběšicemi v sobotu v deset hodin dopoledne. Na místě na památku hudebníka zasadí cedr. V brněnské Alfa pasáži od soboty lidé uvidí výstavu Fenomén Gustav Brom od Turistického informačního centra Brno. „Nabízí vhled do bohatých aktivit hudebníka. Zprostředkovává nám navíc i soudobou vizuální kulturu, využívá materiál z oblasti TV produkce, grafického designu i z osobních archivů jeho kolegů a přátel," uvedla kurátorka Marika Kupková. Další připomínkové akce Brňany čekají. "Je mu věnovaný jeden z letních koncertů na Špilberku. Sedmnáctého srpna vystoupí se zpěvačkou Ewou Farnou," nastínila mluvčí brněnské filharmonie Kateřina Konečná. Pamětní deska zdobí někdejší Bromův dům na Kotlářské ulici od středy. Od stejného dne na pobočkách České pošty zakoupí zájemci poštovní známku s Bromovou podobiznou od výtvarníka Michala Nováka. "Gustav Brom hrál nejen swing a jazz, ale i mnoho skladeb ze středního hudebního proudu. Se svým orchestrem nahrál bezmála sto padesát dlouhohrajících a na šest set malých gramofonových desek se skladbami našich a světových autorů," řekl mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. V létě na festivalu Uprostřed Brňané shlédnou filmy o Bromově životě, na podzim jej připomenou hudebníci na Jazzfestu. „Já vidím Gustava Broma především jako velkého brněnského patriota. Brňana s velkým srdcem, charismatického a empatického člověka, který působil a pomáhal nejen v muzice. Cenu města Brna in memoriam nebo i čestné občanství města Brna by si rozhodně zasloužil," doplnil Koudelka.