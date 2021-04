Padesát litrů barvy a asi dvacítku sprejů použijí umělci na obřího Brouka Brňáka, který ozdobí průčelí domu v Bratislavské ulici v Brně. Bude součástí projektu Městská galerie, ve kterém loni na podzim už vznikla čtveřice velkoplošných maleb, takzvaných muralů, v okolí brněnské ulice Cejl.

Vizualizace brouka v barvách Brna. | Foto: Městská galerie Brno

Část maleb vzniká díky projektu z participativního rozpočtu Brna. Krovky v barvách Brna by umělci podle návrhu streetartového umělce TIMA chtěli vytvořit jakmile se oteplí. „Začneme co nejdříve to půjde, doufáme, že budeme malovat už někdy v půlce května. Rozhodne ale počasí," řekl autor projektu Martin Reiner. Na jaře prozatím plánuje další čtyři malby.