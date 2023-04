/VIDEO /Hned několik variant možného přesunu Divadla Bolka Polívky nastínila brněnská primátorka Markéta Vaňková na úterním zasedání městského zastupitelstva. Pro následující sezónu je ve hře jeho ponechání v aktuálních prostorách, sdílení provozů Divadla Bolka Polívky s Národním divadlem Brno v Redutě na Zelném trhu, nebo využití Sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě. Kvůli špatnému technickému stavu současné budovy populárního divadla je však nejpravděpodobnější možností změna místa působení.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková k Divadlu Bolka Polívky. | Video: Deník/Tereza Hálová

Jako nejvhodnější alternativa se tak aktuálně jeví přesun Divadla Bolka Polívky do Bílého domu v samotném centru města, a to i za cenu drobných stavebních úprav. Konkrétní rozhodnutí brněnští zastupitelé v úterý neschválili. „Sál Břetislava Bakaly je preferovaná varianta. Pokud to nebudou opravy na dva roky, ale na delší dobu, klidně investujme do toho, aby sál sloužil Divadlu Bolka Polívky na takovou dobu, na jakou bude potřeba. A současně se snažme, aby se mohlo co nejdříve vrátit do svých prostor,“ apelovala opoziční zastupitelka Jana Drápalová.

Statická kontrola v Divadle Bolka Polívky odhalila před bezmála dvěma měsíci havarijní stavebně-technický stav budovy. Divadlo proto statici dočasně uzavřeli, za přísného dohledu je nyní v provozu do konce června. Poté jej čekají několikaleté stavební úpravy. „Po provedení průzkumů a následném posouzení vyšla najevo skutečnost, že objekt divadla i přilehlého kina je ve špatném technickém stavu,“ zmiňuje zpráva o Divadle Bolka Polívky.

Proti jednomu z řešení, konkrétně sdílení prostor v divadle Reduta, se však vymezili jak zástupci Národního divadla Brno, tak opoziční zastupitel Matěj Hollan. Ten případné dočasné propojení provozů obou divadel označil za nehoráznost. „Z diskuze s dalšími řediteli i zástupci profesionálních divadel vyplynulo, že toto jednání je v naprosto rozporu se zákonem o státních kulturních institucích. Není možné přijít za ředitelem divadla s tím, že od září nebude mít jednu ze scén, protože se to předává jinému soukromého subjektu. Je to politické zasahování do umělecké činnosti,“ argumentoval Hollan.

S působením obou divadel na jedné scéně nesouhlasil ani ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser. Uvedl, že ačkoliv aktuální složitou situaci Divadla Bolka Polívky chápe, je v první řadě jeho největším úkolem zajištění plynulého chodu brněnského národního divadla. „Pomoc, která poškodí Národní divadlo Brno a jeho soubory je přenesením Černého Petra z jednoho na druhého, a tak by to být nemělo. Ať se to komu líbí nebo ne, je Divadlo Bolka Polívky soukromé divadlo a řešením jeho tíživé situace nemůže být rozvrat veřejné instituce, která odvádí špičkovou práci a má výborné ekonomické výsledky. Není vina našeho divadla, že se dlouhá léta zanedbávala péče o dům na Jakubském náměstí. To je věc politiků i Divadla Bolka Polívky, které nevyužilo vlivu a postavení svého principála,“ okomentoval současnou situaci Glaser.

Sdílené prostory

Podle původní myšlenky měla obě divadla sdílet prostory napůl. Polovinu hracích dní by tak mělo k dispozici Národní divadlo Brno, druhou polovinu pak Divadlo Bolka Polívky. Požadavek města se však brzy ukázal jako neproveditelný. „Je zřejmé, že model koexistence v jednom prostoru padá s počtem nutných hracích dnů obou institucí, pokud ze strany Národního divadla Brno nedojde ke kompromisu. Divadlo Bolka Polívky potřebuje pro reprízování vlastní tvorby a uvádění nových vlastních inscenací minimálně polovinu měsíce. Dle národního divadla není takový rozsah hracích dnů v budově Reduty možné poskytnout. Jejich současnému postoji rozumíme, nicméně se domníváme, že i v této oblasti je možné hledat kompromis,“ uvedli ve společném prohlášení tamní principál Bolek Polívka a ředitelka divadla Kateřina Komárková.

Ředitel brněnského národního divadla rovněž dodal, že mohli Divadlu Bolka Polívky nabídnout sedm hracích dní za předpokladu, že by zřizovatel navýšil prostředky na jevištní techniky tak, aby se v divadle dalo pracovat od pondělí do pátku a od šesté ráno do desáté večer. „Kdybychom přistoupili na požadavek patnácti dní, znamenalo by to, že by tři soubory národního divadla mohly hrát nanejvýš desetkrát do měsíce,“ vyčíslil Glaser.

Polívka s Komárkovou nicméně v prohlášení razantně odmítli, že by si prostory národního divadla chtěli jakkoliv přivlastnit. „Uvědomujeme si, nakolik je možnost pronájmu prostor v divadle Reduta citlivě vnímána laickou i odbornou veřejností. Proto považujeme způsob, jakým vedení Národního divadla Brno celý problém komunikuje, za nešťastný. Divadlo Bolka Polívky pouze v součinnosti s městem jako pronajímatelem stávající budovy usiluje o nalezení vhodných prostor k zachování svého provozu,“ vysvětlili.

Aktuálně si Divadlo Bolka Polívky prostory na Jakubském náměstí pronajímá, jejich vlastníkem je město. „Bylo potřeba řešit umístění Divadla Bolka Polívky již od letošního září, tedy začátku nové sezóny, což původně nebylo v plánu. Máme povinnosti pronajímatele co do Divadla Bolka Polívky a cítíme určitou povinnost mu jako pronajímatel zajistit nové prostory. Myslím, že je povinností města se zrovna o toto divadlo postarat, protože je zcela unikátní,“ řekla na úterním zasedání zastupitelstva brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Oprava prostor Divadla Bolka Polívky má v nadcházejících letech spolknout takřka půl miliardy korun, jen rekonstrukce nosného systému vyjde na zhruba osmdesát milionů korun. Součástí má být rovněž nová vzduchotechnika, zázemí pro herce i diváky nebo kompletní modernizace interiéru divadla. Vedení města nejdříve počítalo se zahájením stavebních úprav v příštím roce, kvůli havarijnímu stavu nosných konstrukcí však obnova začne patrně o rok dříve.