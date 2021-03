Z příběhů pamětníků vytvoří audio pořad, podcast nebo třeba rozhlasovou hru. Děti v kroužku Paměti národa měli původně hrát divadlo, kvůli přesunu do online prostředí se ale zástupci jihomoravské pobočky organizace rozhodli formát upravit.

Dětský kroužek, ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Začnou už příští středu. "Chtěli jsme začít na podzim, rozběhli jsme to, měli jsme děti, všechno. Zvládli jsme dvě lekce a pak se všechno znova zavřelo. Čekali jsme, odkládali, říkali si, že to chceme dělat naživo. Až jsme se dočekali do nového roku," poznamenala lektorka kroužku Barbora Herucová.