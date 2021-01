Do Brna se vrátil obraz Medusa od Rubense: navštívil Vídeň i Spojené státy

Z Brna do Vídně, z Vídně do Ameriky a zase zpátky do Brna. Obraz Medusa od vlámského malíře Petera Paula Rubense se po výstavách v zahraničí vrátil do Moravské galerie.

Nejstarší podoba obrazu je malovaná na dřevě. | Foto: Archiv Moravské galerie v Brně

Dílo zobrazující useknutou hlavu Medusy odcestovalo v roce 2018 do Vídně, kde jej restaurátoři porovnávali s vídeňskou verzí obrazu. Zjistili, že brněnská Medusa je opravdový originál. Obraz, který je ve sbírce Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni je reprodukcí. Technické muzeum slaví 60 let: ve sbírkách má parní auto i tramvaj. Podívejte se Přečíst článek › „V současné době přestavujeme expozici Brno předměstí Vídně, kde bude mít obraz svůj speciální prostor,“ přiblížila mluvčí Moravské galerie Daniela Křižanová. Lidé jej uvidí od prvního dubna.