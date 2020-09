Nápěvy o novinkách, bitvách nebo nebezpečí tabáku. Kramářské písně zpívanou formou od 16. století informovaly o nejnovějších zprávách.

Moravské zemské muzeum otevřelo novou výstavu věnovanou kramářským písním. | Foto: Magda Duhonská

"Lidská touha po informacích zůstává stejná napříč stoletími. Co se mění je způsob šíření informací. To co dnes poskytují sociální sítě, noviny či televize, lidé dřív získávali z kramářských písní," uvedla kurátorka výstavy Jana Poláková. Zájemci si nově mohou prohlédnout v Dietrichsteinském paláci Moravského zemského muzea.