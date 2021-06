„V posledních desetiletích je v západní kultuře zjevná tendence ohlížet se za minulostí. Umělci s ní pracují jako s materiálem, který přetvářejí do podoby, která má s ideály minulosti jen pramálo společného. Výrazně tomu přispěl i rozmach nových médií, kdy se minulost stává lehce zpracovatelnou a využitelnou,“ přiblížil hlavní myšlenku letošního ročníku dramaturg Daniel Matej.

V pondělí festival zahájí koncert Slzy. Název dostal podle skladby Martina Smolky. Patřila k prvním výrazným československým projevům nostalgie pro ztracené minulosti. „Slzy tečou a nemohou přestat. Skladba napsaná skoro před čtyřiceti lety dluží něco minimal music a hodně polské postmoderní škole,“ řekl Smolka. Z poklidné hudby se nečekaně stane citát z Čajkovského Patetické.

V úterý pak posluchače čeká klavírní hudba Zygmunta Krauze, ve kterém kombinuje skladby Chopina s vlastní tvorbou. „Strávil jsem stovky možná tisíce hodin hraním jeho hudby až jsem se od ní začal přirozeně odchylovat a přidávat vlastní fráze, nové harmonie a rytmy. Mým záměrem bylo pokusit se slyšet jeho hudbu rozšířenou o dnešní zkušenosti,“ uvedl Krauze.

Diváky ve středu čeká projekt Charlie Chat, ve kterém umělci zahrají z grafických partitur umožňujících mnoho variant, jak je zahrát. Notové zápisy navíc uvidí ve foyer Besedního domu.

Poprvé v české premiéře si ve čtvrtek večer zájemci vyslechnou skladbu Et lux od Wolfganga Rihma. Zhruba hodinovou kompozici provede soubor Cappella Mariana a fama Q.

V pátek pak návštěvníky čeká světelná podívaná francouzského hudebníka eRikm, který kombinuje dotykovou obrazovku s laptopem. Vystoupí také Kanaďan John Oswald a bratislavský DJ Ink Midget.

Sobotní večer bude patřit dvěma dvojicím. Kate Clark a Barbara Maria, které interpretují starou hudbu, a Ronald Šebesta a Ivan Šiller, kteří intepretují hudbu novou.

Na závěr týdne si lidé poslechnou čtyři koncertní skladby, které doprovodí pořádající orchestr brněnských filharmoniků. Zahraje klavírista Jan Šťastný Cageovu Fourteen. Belgičan Daan Wandewalle přednese hned dva klavírní koncerty v moderní úpravě. Krauze pak zakončí festival poslední skladbou, Piano Concerto No. 3 – Fragments of Memory. „Vyjadřuje bolest, není však agresivní, místo toho do něj proniká naděje. Sólový part obsahuje i divadelní prvek. Klavírista vyslovuje a vykřikuje slova evokující pocity zmatku, nervozity a paniky a je tak obohacen o čistě lidský aspekt,“ poznamenal Krauze.

Všechno koncerty startují v sedm hodin večer v Besedním domě. Výjimkou je pátek, kdy se zájemci vypraví do Domu umění. Vstupenky lze zakoupit ve filharmonickém předprodeji, online na webu Filharmonie Brno nebo na místě.