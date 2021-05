Motivy pocházejí z projektu Za obrazy, při kterém výtvarníci Jiří Franta a David Böhm přemalovali všechny obrazy z expozice moderny na stěny výstavního sálu. "Výsledkem je originální výtvarná interpretace každého díla, která je v Pražákově paláci doposud k vidění" dodala Ochrymčuková. To galerie využije především, když některá z děl zapůjčí.

Hlasovat mohou zájemci do středy. Trička budou součástí limitované kolekce ART IS HERE, zástupci galerie plánují vytvořit i další.