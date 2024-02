/VIDEO, FOTO/ Důležitou roli má město Brno v nové komedii režiséra Rudolfa Havlíka Franta mimozemšťan. Film měl slavnostní předpremiéru ve čtvrtek večer v Brně.

„Prvotní idea byla, že se film bude odehrávat na malé vesnici, kam spadne nějaká cizí entita. To je zdrojem vtipu a humorných situací. Došlo mi, že jestli je něco u nás z vesmíru, je to rozhodně Brno. Mám ho rád. Hlavně se tady nachází jeden artefakt, který vypadá jako z cizího světa a na tom celém jsme to nakonec postavili," svěřil se Deníku režisér Havlík.

V novém filmu plní svou vesmírnou úlohu brněnský orloj, který stojí na náměstí Svobody. „K příležitosti celostátní premiéry 8. února budou z brněnského orloje vypadávat speciální mimozemské zelené kuličky. Bude to každou hodinu od 11:00 do 23:00 – celkem třináct kuliček,“ zmínila vedoucí Brno Film Office Ivana Košuličová.

Diváci se mohou těšit na velkou dávku humoru. „Dělali jsme si legraci ze všeho ohledně vesmíru, Čechů, vesnice, trochu i z Brna, ale v dobrém. Snažili jsme se film nabušit co nejvíce fóry," řekl Havlík.

V Brně nerežíroval poprvé, ve městě točil i svůj úplně první film. „Všichni tady ke mně byli tenkrát milí, zastavovali mi tramvaje jenom, aby se mohl natočit hezký záběr. Spolupráce tady s lidmi byla vždycky skvělá, stejně jako teď, když jsme ve městě opět točili. Strávili jsme tady asi tři nebo čtyři dny a bylo to hezké. Rád se sem vracím. Mám tady spoustu přátel. Navzájem se špičkujeme kvůli Brnu, kvůli Praze. Je to legrace, kterou jsme teď přetavili i do filmu," zmínil Havlík.

Film Franta mimozemšťan měl ve čtvrtek večer předpremiéru v kině Velký Špalíček. Na ukázce z filmu Jakub Prachař a mimozemšťan.Zdroj: Vojtěch Resler/Fénix Film

Na slavnostní předpremiéru přijelo kromě režiséra i několik herců, kteří ve filmu stvárnili hlavní role. Konkrétně Tereza Ramba, Jakub Prachař, Petra Hřebíčková, Vasil Fridrich a Kateřina Marie Fialová.

„Miluju Moravu. Pokaždé, když vidím nějaký film, který mě zavede zpátky k vám, tak jedu. Jen mě mrzí, že si tady dneska nestihnu obrazit všechny podniky a podívat se, co je nového. Dlouho jsem tady nebyla," sdělila ve čtvrtek Ramba, která už na jihu Moravy točila několik filmů.

V komedii Franta mimozemšťan má roli Boženy. „Je to chytrá intelektuální rockerka, která se nebojí velet domácnosti," popsala svou postavu Ramba.

Ve filmu si připomněla spolupráci s Jakubem Prachařem. Spolu už hráli ve snímku Buď chlap a předtím v Padesátce. „Známe se léta, jsme kamarádi. Je výborný herec a ještě lepší bavič. Nejraději mám cesty s Jakubem do Brna, kdy nás s producentkou Míšou Flenerovou dvě hodiny bavil," usmála se známá herečka.

Přiznala, že pro ni bylo složité, dostat se do role Boženy. „Točila jsem Zápisník alkoholičky, takový složitý psychologický film, a pak jsem přijela natáčet Boženu. Byla to velká změna, hodně jsem si to užila. Řádili jsme. Bylo to takové uvolňující. Jsem velmi ráda, že jsem mohla nahlédnout i do komedie," doplnila Ramba.