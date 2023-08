/FOTOGALERIE/ Netradiční tóny zazněly v sobotu po poledni na hradě Veveří v Brně při vystoupení Tomáše Kluse. Pokračoval tam festival Hrady CZ. Klus na pódiu vystřídal mladou zpěvačku Pam Rabbit, která sobotní kolo festivalu v jedenáct hodin dopoledne zahájila. Jelikož byl na zbytek dne v plánu především rockový a metalový nářez, pobavil Klus návštěvníky úpravou části své písně Marie právě do těchto žánrů.

Fanoušci, kteří se těšili právě na tento styl, se ho dočkali vzápětí při vystoupení kapely Kurtizány z 25. avenue. V průběhu jejich koncertu se rozhodli hasiči návštěvníky, rozpálené ostrým sluncem i rytmy vycházejícími z pódia, zchladit. Studené vodní kapky stříkající z hasičské hadice na své kůži uvítali všichni, k pódiu dokonce přilákaly více lidí.

Romantické písně zahrála v sobotu odpoledne na Veveří kapela No Name, kterou vystřídala zase tvrdší hudba v podání Cocotte Minute. Po energickém náboji od skupiny Skyline přišla na pódium metalová kapela Dymytry, kterou už návštěvníci netrpělivě očekávali. Právě těsně před jejich vystoupením po šesté hodině večerní se do areálu začaly hrnutou davy lidí a již tak dost obsazený prostor pod hradbami se ještě více zaplnil.

Při západu slunce zahrála už početnému davu lidí skupina Wanastowi Vjecy. Poté se část návštěvníků rozdělila na dvě skupiny. Jedna odešla ke druhému pódiu poslechnout si zblízka kapelu Mirai, ta druhá zůstala a snažila si pro sebe zajistit co nejlepší místo před pódiem, na kterém festival nakonec ukončil Kabát.

Letošní ročník festivalu Hrady CZ je v pořadí již osmnáctý. Po Moravské štaci se hudebníci přesunou do Hradce nad Moravicí, dále zahrají také na Bouzově a hradní turné ukončí na Bezdězu.

