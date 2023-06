/PROGRAM + VSTUPENKY/ Nabitý program slibuje letošní ročník festivalu Hrady.cz. Na Veveří v Brně se uskuteční 11. a 12. srpna. Na pódiu se objeví Kabáti, Wanastowi Vjecy, Michal Hrůza nebo Anna K.

Poslechnout si zpěváka Tomáše Kluse, Davida Kollera nebo kapelu Mirai přišly v roce 2022 zástupy lidí. | Video: Terezie Sekáčová

Podle organizátorů jde o nejsilnější ročník v historii festivalu. Fanoušci se mohou těšit na koncerty kapel a hudebníků napříč žánry.

„Po letech omezování chceme fanouškům festivalu dopřát Hrady CZ opět ve velkém stylu – se dvěma pódii, větším množstvím účinkujících a hlavně se špičkou hudební scény, jako jsou kapely Kabát, Wanastowi Vjecy, Kryštof, No Name a řada dalších hudebníků. To vše doplněné unikátním doprovodným programem pro celou rodinu nabízejícím možnost navštívit památky,“ shodují se organizátoři Michal Šesták a Viktor Souček.

Letní scéna Divadla Bolka Polívky. Kraví horu pobaví Liška, Hrzánová i stand up

A kolik stojí vstupenky? Do konce května stojí páteční program 850 korun, sobotní 950 korun. Oba dny jsou pak 1 550 korun. Na místě příchozí za pátek zaplatí 1 100, za sobotu ještě o stovku více. Dva dny vychází na 1 900 korun. Online lístky jsou ZDE.

Veveří 11. - 12. srpna



Pátek

15:30 vstup do areálu

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

18:15 - 19:15 Majk Spirit

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

21:30 - 23:00 Kryštof

23:15 - 00:30 Anna K.



Sobota

10:30 vstup do areálu

11:00 - 11:45 Pam Rabbit

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

14:30 - 15:30 No Name

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

17:00 - 18:00 Skyline

18:15 - 19:15 Dymytry

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

20:45 - 21:45 Mirai

22:00 – 23:20 Kabát