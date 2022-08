Hlavním cílem tohoto žánru je předat ostatním poselství s nadpřirozenými a neobyčejnými jevy na pozadí skutečnosti. Autoři se tak pohybují ve světě, kde se situace a události vymykají logice. „Mnoho lidí si myslí, že například Harry Potter patří do kategorie magického realismu, ale to není pravda. Potterův příběh je založený na čisté fantazii,“ popisuje hlavní rozdíl student, který v Brně pobývá už déle než rok.

Jak říká, dobrým příkladem „jeho“ žánru je český spisovatel Franz Kafka a jeho kniha Proměna. Vyjadřuje téma nesmyslnosti či absurdity a také ukazuje, jak může svět fungovat bez jakéhokoli systému řádu a spravedlnosti.

Vášeň pro psaní se u „brněnského Mexičana“ rozvinula přistudiu etnografie. Jeho hlavní inspirací se staly latinskoamerické báje, například příběh o El Coco, což je postava, která mění podobu, schovává se ve skříních nebo pod postelí a pojídá děti, které neposlouchají rodiče. „V latinskoamerické kultuře byla hojně využívaná k tomu, aby odradila děti od špatného chování. Takže určitým způsobem šlo o podstatu magie, ale v kontextu reálného života. Přesně takovou reakci bych chtěl, aby zažili i moji čtenáři,“ svěřuje se píšící student.

Pokud jde o vydání jeho první knihy v češtině, v současně době hledá překladatele. „Pokud někdo dobře ovládá španělštinu i češtinu, ať se mi ozve,“ směje se Fernando, mezi jehož vzory patří například slavný spisovatel Gabriel García Marquéz nebo historička umění a malířka Frida Kahlo.

Platero má také vlastní blog, kde si lze knihu zakoupit v elektronické podobě. V psaní chce dále pokračovat a zároveň propagovat kulturu a hodnoty latinskoamerické civilizace. Zejména mezi mladou generací, která podle něj téměř zapomněla na své kořeny a inspiruje se spíše novými netflixovými seriály a filmy. „Podle mě by lidé měli věřit v magický realismus,“ protože se to všechno děje ve skutečném světě,“ vzkazuje dvaadvacetiletý mladík.

Jako příklad uvádí svátek Día de muertos, která je jedním z nejznámějších mexických festivalů. Říká, že během svátku se lidé raději těší ze svých zesnulých, než aby truchlili. Souvisí to s latinoamerickou vírou Familismo, který klade důraz na to, aby rodina a blízcí přátelé byli na prvním místě „Vzpomínáme na duchy našich předků a věříme, že jsou stále s námi. Je to příklad magického realismu,“ vysvětluje.

Srishti Sadhu