Pod jeho taktovkou orchestr zahraje Prokofjevovu Symfonii č. 7 a dvě skladby v české premiéře. Jedná se o Symfonii č. 2 Lepo Sumery a Hisaishiho Variace 57. „Je to velmi žádaný koncert, zatím nejúspěšnější v této sezoně v Janáčkově divadle. Osobně si myslím, že to je koncert, který by posluchačům neměl uniknout,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.