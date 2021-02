Významné životní jubileum oslavila v pátek dvanáctého února významná osobnost brněnského kulturního života. Dlouholetý ředitel brněnského Městského divadla a úspěšný režisér Stanislav Moša má pětašedesát let.

Režisér a ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša. | Foto: archiv MdB

Jméno Stanislav Moša je s Městským divadlem propojeno již několik desetiletí. „Městské divadlo Brno je dnes synonymem pro jméno Stanislav Moša a naopak. Byl to on, kdo v devadesátých letech převzal malé divadélko, které stálo před krachem, a vybudoval instituci evropského věhlasu. Je to díky jeho ohromné píli, profesionalitě a schopnosti vést lidi," uvedla mluvčí Městského divadla Brno Kateřina Vižďová.