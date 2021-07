Největší zábavou amerických paniček Connie, Leony, Millie a Mary je za posledních třicet let každý týden partička bridže. Když jedna z nich zemře, půjčí si trojice popel zemřelé kamarádky na poslední společnou hru. Tak začíná představení S láskou Mary, které o víkendu uvedou herci z brněnského Divadla Bolka Polívky v nově rekonstruovaném amfiteátru na Kraví hoře v Brně.

V české premiéře představení uvedou herci z brněnského Divadla Bolka Polívky o víkendu v amfiteátru na Kraví hoře. Foto: Divadlo Bolka Polívky | Foto: Deník/VLP Externista

Hořkosladkou komedii od Paula Elliota, která sklízí od roku 2013 četné úspěchy v Americe, uvedou herci v České republice poprvé právě tam v režii Petra Halberstadta. „S láskou Mary je úsměvná komedie o tom, že je třeba žít každý den naplno, jako by byl náš poslední. Radovat se a nečekat, až bude svítit slunce, až nebude pandemie, až bude lepší příležitost. To až je teď. Každý den je dost dobrý na to, aby se stal naším svátkem,“ přiblížila jedna z hereček Veronika Žilková.