Jaký bude další osud oblíbeného kina Scala v Brně? To určí statický průzkum. Jeho provedení musí schválit brněnští radní, první fáze je v plánu už o nadcházejících letních prázdninách. Kvůli ponechání kina v současných prostorách vznikla před nedávnem petice, aktuálně ji podepsalo téměř deset tisíc lidí.

Kino Scala začalo v Brně promítat v roce 1929. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Prostřednictvím petice se její autoři snaží o vyvinutí tlaku na město a Masarykovu univerzitu, která kino provozuje. Cílem je jeho ponechání v nynějších prostorách co nejdéle a navrácení na původní místo poté, co dělníci opravy dokončí. „Je to spíše vyjádření podpory k zachování a znovuotevření kina Scala po skončení oprav. S městem zatím příliš nejednáme,“ vysvětlil Deníku jeden z autorů petice Dalibor Jelínek.

Deník vývoj sleduje několik měsíců. O problémech informoval už v polovině února.

Statické posouzení budovy na Jakubském a Moravském náměstí, kde sídlí kino i Divadlo Bolka Polívky, se nejspíše uskuteční ve dvou částech. První je v plánu už letos, druhá pak začátkem příštího roku. „V případě kladného vyjádření statika by obě kulturní scény mohly ve stávajícím místě fungovat od podzimu do konce letošního roku,“ podotkla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Město by tak ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, která kino provozuje, mělo více času najít a případně upravit náhradní prostory. „Situaci komplikuje, že adekvátní místo se stejným zázemím a kapacitou v Brně není k dispozici. Zcela jistě by tak muselo jít o značný kompromis,“ upozornila primátorka Vaňková.

Podle rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše nelze očekávat rychlé a snadné řešení. Vliv na budoucnost kina Scala budou mít nejen závěry statického průzkumu, ale i očekávané náklady nebo nabídka náhradních prostor od města. Univerzita totiž žádné takové nemá.

„Je skutečně potěšující vidět, kolik lidí osud Scaly zajímá. Můžu Brňany i akademickou obec ubezpečit, že jednání o řešení se vedou prakticky nepřetržitě a skutečně intenzivně. Sám jsem se s primátorkou v této záležitosti naposledy sešel před pár dny a vítám možnost, že by po prázdninovém statickém posouzení budovy mohlo kino Scala fungovat i na podzim,“ sdělil rektor Bareš.