Knihu dopsala Veronika Procházková na jaře při pandemii, teď ji plánuje vydat

Šest let ležely popsané stránky v šuplíku, nyní by se mohly dostat do knižní vazby, do tiskárny nebo i na pult knihkupectví. Po několika letech práce dokončila letos Veronika Procházková svou knihu Prase loví laň. Nyní pracuje na publikaci románu a chce jej vydat pomocí startovače.

Veronika Procházková nyní pracuje na vydání knihy pomocí startovače. | Foto: Archiv Veroniky Procházkové

„Kniha je plná situací natolik absurdních, že je skoro nemožné, aby se nestaly. Ale když je život šílený a bláznivý chaos, dá se to nejen přežít, ale i užít. Příběhy vychází z mých zkušeností a ze zkušeností lidí okolo mě. Takže věřím, že čtenáři zjistí, že v tom nejsou sami a pobaví se. Není tu nouze o jadrnější jazyk, humor, sarkasmus, ale i intimitu," usmívá se žena žijící v Brně. Jméno knihy vybrala podle hlavních hrdinů. „Prase je přezdívka hlavního hrdiny Konstantina, kterou si přivlastnil. A jako laň, kterou má na mušce, pojmenoval hrdinku Lenu," přibližuje autorka. Zpodobněni jsou i v ilustracích. Zatímco hlavní představitel přezdívaný prase má na obrázcích místo rukou kopýtka, hrdinka má obvyklé ruce. "Lena dostala přezdívku od Konstantina, proto si zachovává lidské rysy. Zatímco on je se svou ztotožněný a považuje ji za součást sebe," vysvětluje. Román začala psát asi před šesti lety, po dlouhé pauze jej dokončila letos v květnu. Nyní už zbývá jen poslední krok, převést písmena z počítače na papír. Předprodej zahájila nedávno. „Kniha je hotová. Lidé si ji mohou objednat elektronicky, v papírové podobě nebo i s nějakou odměnou, která jim udělá radost. Pokud se předprodej podaří, zaplatí se tisk, grafika, obálka, sazba, redaktor, korektor. Kniha nebude jen moje, ale bude patřit celému týmu skvělých lidí," doplňuje příležitostná spisovatelka. Ta Vklobouku O díle Prase loví laň přináší pravidelně novinky na facebookové stránce Písmenka v klobouku, kterou pojmenovala podle své přezdívky. Ta vznikla právě v době, kdy se začala rodit i kniha. „Kdysi jsem šla s kamarádkou na diskotéku a vzala jsem si na sebe klobouk, který mi zakrýval oči. Ona se strašně podivovala, proč ho vůbec mám a že se na diskotéku nehodí. V klubu se celkem nic nedělo. Začala jsem sama tancovat uprostřed parketu a zhruba za dvě minuty kolem mě bylo asi deset kluků," popisuje Procházková. Když tančit přestala a přišla za kamarádkou, vše se vysvětlilo. „Jen jsem se na ni tak podívala zpod krempy, byly mi vidět pouze nalíčené rty, a pomalu jsem zvedla hlavu s tak akorát nalíčenýma očima. No a další den jsme šly kupovat klobouk. Myslím, že ho má do dneška," směje se spisovatelka, která si přezdívá Ta Vklobouku. Psaní se Veronika Procházková věnuje od malička. Většina věcí ale zatím skončila v šuplíku. „Mám rozepsaných spoustu žánrů od fantasy přes sci-fi povídky, i jedno psychologické drama. Většinou vím, jak příběhy dopadnou, jenom je dokončit. S tím se potýkáme všichni, kdo něco píšeme, ale když už se to podaří, měl by člověk příběhu dát šanci," dodává.

